ΗΠΑ: 175 πυρκαγιές σε Βόρεια και Νότια Καρολίνα – Έκκληση στους κατοίκους για εκκένωση

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκονται οι πολιτείες της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ με τις πυροσβεστικές αρχές να δίνουν μάχη με 175 πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σάββατο (01.03.2025).

Οι πυρκαγιές στη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας ξέσπασαν εν μέσω ισχυρών ανέμων και ξηρών συνθηκών, απειλώντας σπίτια και προκαλώντας εκκενώσεις σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν συνεχείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης περισσότερων από 175 δασικών πυρκαγιών που έχουν κάψει συνολικά 4.200 στρέμματα.

Οι μεγάλες φλόγες καίνε στις κομητείες Horry, Spartanburg, Oconee, Union και Pickens, δήλωσε ο Πυροσβεστικός Στρατάρχης της Νότιας Καρολίνας την Κυριακή.

Η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς στο δάσος της Καρολίνας είχε κάψει περισσότερα από 1.200 στρέμματα μέχρι το πρωί της Κυριακής και απειλούσε τις κοινότητες Walkers Woods και Avalon, σύμφωνα με την Επιτροπή Δασών της Νότιας Καρολίνας. Η φωτιά περιορίστηκε κατά 0%, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που μαίνεται από το πρωί της Κυριακής απειλούσε τους κατοίκους στο δάσος της Καρολίνας κοντά στο Μιρτλ Μπιτς, στη Νότια Καρολίνα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Myrtle Beach South Carolina, where the Wildfires are still ravaging neighborhoods like Walker woods in Carolina Forest. pic.twitter.com/5RpUpFPRta