ΗΠΑ: 20 βουλευτές έστειλαν επιστολή σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ για να μην πουλήσουν F-16 και F-35 στον Ερντογάν – «Είναι παράνομο»

Κάποιοι βουλευτές, μεταξύ τους και Ελληνοαμερικάνοι, έστειλαν επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ζητώντας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές που έστειλαν την επιστολή, μεταξύ των οποίων οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, δεν φαίνονται σύμφωνοι με την απόφαση του Τραμπ και την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία λέγοντας μάλιστα ότι έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα αυτή των 20 συνολικά βουλευτών απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, αντίστοιχα, ζητώντας από την κυβέρνηση να σεβαστεί τις νομικές δεσμεύσεις, πριν προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών.

«Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο του F-16 όσο και του F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες» γράφουν οι βουλευτές.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 από την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 και επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας εδάφους-αέρος S-400, παραβιάζοντας κατάφωρα την αμερικανική νομοθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησης της κυβέρνησης προς το Κογκρέσο πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πώλησης, τα μέλη έγραψαν: «Εκτός από τον CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020… το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία… Ωστόσο, καμία τέτοια πιστοποίηση δεν έχει παρασχεθεί στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων χωρίς την πιστοποίηση αυτή θα συνιστούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Επιπλέον, οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου».

Τα μέλη καταλήγουν με το ότι: «Το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει με συνέπεια τους περιορισμούς και των δύο κομμάτων σχετικά με την πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα έστελνε το μήνυμα σε άλλους ότι η αμερικανική νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές μπορούν να αγνοηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι, στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 219 βουλευτών, ενώ οι Δημοκρατικοί μετρούν 215. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, εάν η πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών πάει στο Κογκρέσο και υπάρξουν βουλευτές του Τραμπ που διαφωνούν, θα χρειαστεί την στήριξη και των Δημοκρατικών, για να περάσει.