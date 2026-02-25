ΗΠΑ: 4 νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στο Σιάτλ – Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον ύποπτο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη 24.02.2026 στο Σιάτλ, καθώς δέχθηκαν επίθεση από μαχαίρι, στη μέση του δρόμου. Νεκρός και ο 32χρονος ύποπτος από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Το άγριο επεισόδιο έγινε γύρω στις 21:30, όταν ο άγνωστος άρπαξε το μαχαίρι του και ξεκίνησε να τραυματίζει τον κόσμο, σε περιοχή του Σιάτλ. Οι αστυνομικοί, ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή για την επίθεση και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγη ώρα μετά εντόπισαν τον 32χρονο ύποπτο ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τα θύματα. Οι 3 από αυτούς ξεψύχησαν απευθείας ενώ το 4ο θύμα υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις 09:30 ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι», καθώς η αστυνομία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο αφού ενημερώθηκε για την παρουσία προσώπου το οποίο παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα, κοντά στην Τακόμα, περίπου μια ώρα από το Σιάτλ, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως στο σημείο όπου έγινε η επίθεση, ζει μία μητέρα που είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά του γιου της. Είχε αναφέρει στις αρχές πως αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών. Στο παρελθόν την είχε απειλήσει πως «ο τάφος της έχει ήδη σκαφτεί».

Ο γιος «με απειλούσε, με κακοποιούσε ψυχικά και συναισθηματικά. Έκανε μαγεία και τελετουργίες στο σπίτι μου. Προκαλούσε ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα. Πλήγωνε τη γάτα μου… Είμαι μια ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία και εκμεταλλεύεται εμένα και την υγεία μου», είχε καταθέσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο ούτε για το αν ο δράστης είχε σχέση με τα θύματα.