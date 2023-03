Προσφυγή κατέθεσαν 5 γυναίκες από το Τέξας κατά τους νόμους που εναντιώνονται στην άμβλωση σε αυτή τη συντηρητική Πολιτεία, καθώς οι γιατροί αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε τερματισμό της κύησής τους παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τον περασμένο Ιούνιο το δεδικασμένο 50 ετών και δεν αναγνωρίζει πλέον ως συνταγματικό το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Γι’ αυτό και οι 5 γυναίκες από το Τέξας δεν κατάφεραν να βρουν γιατρούς να συμφωνήσουν και να τις βοηθήσουν, παρά τις επιπλοκές που εμφάνιζε η υγεία τους.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων που τις εκπροσωπεί, αυτή είναι η πρώτη προσφυγή γυναικών μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Αυτή «περιέχει φοβερές, άμεσες μαρτυρίες γυναικών που κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους αφού τους αρνήθηκαν την ιατρική φροντίδα», σχολίασε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, εκφράζοντας τη στήριξή της στις πέντε γυναίκες.

Αργότερα σήμερα οι μηνύτριες αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου. Όλες τους λένε ότι ήθελαν τα μωρά που κυοφορούσαν αλλά ανακάλυψαν, όταν υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, ότι τα έμβρυα δεν ήταν βιώσιμα.

Οι γιατροί που τις παρακολουθούσαν αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση, μολονότι κινδύνευαν να υποστούν αιμορραγία και μόλυνση. Αποδίδουν την άρνηση των γιατρών στους νόμους που απαγορεύουν την άμβλωση στο Τέξας. Ένας από αυτούς προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 99 ετών για τους γιατρούς που αψηφούν την απαγόρευση.

WATCH LIVE: Five women speak out as they sue Texas over the state’s abortion ban https://t.co/32hetnd4Is