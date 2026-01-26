ΗΠΑ: 7 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν – Απογειώθηκε μέσα σε σφοδρή χιονοκαταιγίδα

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της πολιτείας του Μέιν στις ΗΠΑ χθες (25.01.2026) το βράδυ, τοπική ώρα.

Αυτό μεταδίδει τη Δευτέρα (26.01.2026) το CNN, επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ για την αεροπορική τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μέιν.

Πρόκειται για ένα δικινητήριο Bombardier Challenger 650.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ.

Στη συνέχεια το τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

AIRCRAFT DOWN: A Bombardier Challenger 600 crashed while taking off from Bangor International Airport in Maine Sunday night with 8 people on board. The FAA and NTSB are investigating. https://t.co/J5htABVUC7 — Fox News US (@FoxUSNews) January 26, 2026

Να σημειωθεί ότι η συντριβή συνέβη την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.