ΗΠΑ: Αεροπλάνο συνετρίβη στο Μέιν την στιγμή της απογείωσης – Άγνωστη η κατάσταση των 8 επιβατών

Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά
Αεροπλάνο της Air India
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο του Μέιν στις ΗΠΑ, καθώς μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο, με 8 επιβαίνοντες, συνετρίβη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα καθώς βρισκόταν στη φάση της απογείωσης. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο και πως είναι στην υγεία τους.

Η συντριβή του αεροπλάνου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ στο Μέιν των ΗΠΑ, έγινε γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η FAA, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με τη συναρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

Κυβερνητικός αξιωματούχος, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Στο αεροδρόμιο έπεφτε μικρή ποσότητα χιονιού πριν από τη συντριβή, κατά μετεωρολογικά δελτία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό αν οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν ρόλο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της, ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν από το Τέξας, ενώ η εταιρία που είναι καταχωρισμένη ως ιδιοκτήτρια του business jet έχει την ίδια διεύθυνση με γραφείο δικηγόρων, των Άρνολντ & Ίτκιν. Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.

