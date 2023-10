Ένα παιδί μόλις έξι ετών βρήκε τραγικό θάνατο, όταν ξαφνικά ένας άνδρας επιτέθηκε στο ίδιο και στη μουσουλμάνα μητέρα του, στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε μικρή απόσταση από το Σικάγο σε μια επίθεση που η αστυνομία θεωρεί ότι συνδέεται με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εγκλήματα μίσους στον δράστη 71 ετών. Το παιδί, που δέχτηκε 26 μαχαιριές, υπέκυψε σε νοσοκομείο, ωστόσο η μητέρα του, 32 ετών, αναμένεται να επιζήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γουίλ (Ιλινόι), στην οποία η επίθεση χαρακτηρίζεται «ειδεχθής».

«Οι ερευνητές μπόρεσαν να εξακριβώσουν ότι τα δυο θύματα αυτής της βάρβαρης επίθεσης έγιναν στόχος του υπόπτου επειδή ήταν μουσουλμάνοι και εξαιτίας της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται η Χαμάς και οι Ισραηλινοί», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται πως το έγκλημα διαπράχθηκε περίπου 64 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο.

Το γραφείο του σερίφη δεν δημοσιοποίησε την εθνικότητα των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο στο Σικάγο του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), το παιδί ήταν Παλαιστινιοαμερικανός.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family’s apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n

Η γυναίκα μπόρεσε να τηλεφωνήσει στο 911 (στην άμεση δράση) προσπαθώντας να απωθήσει τον δράστη.

«Οι βοηθοί εντόπισαν τα δυο θύματα στο εσωτερικό της κατοικίας, σε υπνοδωμάτιο. Τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα στήθη, στους κορμούς και στα άνω άκρα τους», πάντα σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Κατά τη νεκροψία – νεκροτομή, αφαιρέθηκε από την κοιλιακή χώρα του παιδιού οδοντωτό μαχαίρι στρατιωτικού τύπου με λάμα 15 εκατοστών.

Sheriff’s deputies in Illinois say a boy was stabbed to death and his mother is in serious condition in an alleged hate crime believed to be motivated by the war between Israel and Hamas.



The suspect targeted them because they are Muslim, authorities say. https://t.co/WGm9KlxhRA pic.twitter.com/WfvoRVAe0l