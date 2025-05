ΗΠΑ: Αεροπλάνο συνετρίβη μέσα σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Ντιέγκο

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Πέμπτης (22.05.2025) σε γειτονιά του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, με τις αρχές να κάνουν λόγο ότι έπεσε «σε πολλά σπίτια».

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι η συντριβή του αεροπλάνου, σημειώθηκε στη γειτονιά Murphy Canyon της πόλης με ανάρτησή του στο X.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο ή αν υπήρξαν νεκροί. Δεν είναι επίσης σαφές εάν το αεροπλάνο χτύπησε σπίτια.

Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και δήλωσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν στη συνέχεια.

SDPD is responding to a plane crash near Sculpin St and Santo Rd.



Please avoid the area while crews work.



More info will be shared as it becomes available.