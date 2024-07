ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω βιολογικού κινδύνου – Πλήρωμα και επιβάτες άρχισαν να κάνουν εμετό

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Ουάσιγκτον, με τον πιλότο να ζητά αναγκαστική προσγείωση λόγω βιολογικού κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για πτήση της United Airlines που αναχώρησε από το Χιούστον με προορισμό τη Βοστώνη και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσιγκτον. Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει το πρωί της Κυριακής (28.7.2024) όταν ξαφνικά το πλήρωμα άρχισε να κάνει εμετούς.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι αρχικά αρρώστησε ένας επιβάτης.

Στη συνέχεια, όμως, ο πιλότος αναγκάστηκε να ζητήσει άμεση προσγείωση καθώς και το πλήρωμα αρρώστησε.

«Ειδικά με αυτό το είδος του βιολογικού κινδύνου, νομίζω ότι πρέπει να προσγειώσουμε αυτό το αεροπλάνο το συντομότερο δυνατό», είπε ο πιλότος στον πύργο ελέγχου σε ηχητικό υλικό που ανέβηκε στο X.

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



Big thanks to Bill B. for sharing the audio and @RadarBoxCom for tracking. pic.twitter.com/LOojAnsbZH