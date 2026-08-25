Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες σημαίες για μία εβδομάδα λόγω του θανάτου της, με εντολή Τραμπ – Η ανάρτησή του

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι η Ντόλι Πάρτον, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της κάντρι, αλλά και πολύ πέρα από αυτό, που υπήρξε ποτέ, μόλις απεβίωσε» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, για τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας.

«Πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και δεν θα υπάρξει ποτέ» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντόλι Πάρτον, για το θάνατο της οποίας θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες για μία εβδομάδα στις ΗΠΑ.

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«Προς τιμήν της, διατάζω να υψωθεί η αμερικανική σημαία μεσίστια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για μία εβδομάδα, ξεκινώντας από απόψε στις 6:00 μ.μ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σ’ αγαπά» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει γνωστός ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον, με μια ανάρτηση του ανιψιού της στο Instagram. Η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών…