Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου του 1946 η θρυλική τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στην κάντρι μουσική, έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (25/8/26).

Τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον έκανε γνωστό ο ανιψιός της, με μια ανάρτηση στο Instagram… «Η Ντόλι έζησε στο φως. Είναι στην αγκαλιά του Χριστού» είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, για το θάνατο της διάσημης θείας του.

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Όπως αποκάλυψε ο ανιψιός της, η ίδια η Ντόλι Πάρτον του είχε ζητήσει καιρό πριν, να ανακοινώσει εκείνος, με αυτό τον τρόπο, τον θάνατό της.

Η Πάρτον ήταν η σπουδαιότερη κάντρι τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας καταφέρει 25 νούμερο 1 επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country chart των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ 41 άλμπουμ της έφτασαν στη δεκάδα των πιο εμπορικών κάντρι άλμπουμ στις ΗΠΑ, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη της κάντρι.

Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, 110 τραγούδια της έχουν καταφέρει να φιγουράρουν στις λίστες κάντρι επιτυχιών στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς.

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Έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι σήμερα. Πήρε με 9 Βραβεία Γκράμι (από 47 υποψηφιότητες), 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Κάντρι Μουσικής, 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής (ΑΜΑ) και είχε επίσης υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy για το έργο της στην υποκριτική.

Ήταν το 4ο παιδί από 12 αδέρφια

Γεννήθηκε στο Τενεσί, με πατέρα αγρότη και οικοδόμο ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά. Η Πάρτον ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας!

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένειά της ήταν μια πολύ φτωχή επαρχιακή οικογένεια. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της: «Ζούσε όλη η οικογένεια μαζί με τους παππούδες σε μια ξύλινη βρώμικη καλύβα με ένα μόνο δωμάτιο, στο όρος Σμόκεϊ της οροσειράς Smoky Mountains, κοντά στο Locust Ridge».

Οι γονείς της Ντόλι Πάρτον ανήκαν στην Εκκλησία των Πεντηκοστιανών και από πολύ μικρή ηλικία, η ίδια συμμετείχε στις εκκλησιαστικές χορωδίες.

Το 1955 ξεκίνησε να τραγουδάει στο Μουσικό Πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού WIVK Radio, αλλά και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Cas Walker Show, το οποίο ήταν σε ζωντανή μετάδοση από την πόλη Νόξβιλ στο Τενεσί.

Λίγο αργότερα, υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρία Goldband Records και το 1959 κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ με τίτλο «Puppy Love», χωρίς ωστόσο να έχει επιτυχία. Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Grand Ole Opry, ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα κάντρι μουσικής. Εκεί συνάντησε για πρώτη φορά τον Johnny Cash, ο οποίες εντυπωσιάστηκε από τις φωνητικές ικανότητες και το μουσικό ταλέντο της Πάρτον και την βοήθησε ως μέντορας.

Στα τέλη του 1965, η Πάρτον υπέγραψε συμβόλαιο την εταιρία Monument Records. Αρχικά, οι διευθυντές της εταιρίας ήθελαν να προωθήσουν την Πάρτον ως ποπ τραγουδίστρια. Το πρώτο της σινγκλ στην εταιρεία με τίτλο «Happy, Happy Birthday Baby» δεν κατάφερε να γίνει επιτυχία. Έπειτα, συμφώνησαν να κυκλοφορήσει κάντρι μουσική, αφού έγραψε ένα τραγούδι για τον Bill Phillips το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία. Το 1966, έφτασε στην 6η θέση του Κάντρι Τσαρτ με το κομμάτι «Put It Off Until Tomorrow».

Το 1980, η Πάρτον έπαιξε για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ταινία και μάλιστα με τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έπαιξε τον χαρακτήρα της Ντόραλι Ρόουντς στην ταινία “9 με 5”, στο πλευρό της Τζέιν Φόντα και της Λίλι Τόμλιν.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Κόλιν Χίγκινς, θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές Αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών. Ήταν τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο παγκόσμιο box office για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την συμπεριέλαβε στη λίστα με τις 100 πιο θρυλικές κωμωδίες όλων των εποχών.

Πάνω σε αυτή την ταινία βασίστηκαν μια τηλεοπτική σειρά και ένα μιούζικαλ στο Broadway. Χάρη στη συμμετοχή της στην ταινία, η Πάρτον δέχτηκε πολύ θερμή ανταπόκριση από τους κριτικούς και το κοινό ενώ την επόμενη χρονιά ήταν υποψήφια για 2 Χρυσές Σφαίρες, ως καλύτερη ερμηνεία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία και ως Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας σε μουσική και στίχους της ίδιας. Το ομότιτλο κομμάτι «9 to 5», του οποίου οι στίχοι είναι εμπνευσμένοι από την πλοκή της ταινίας, έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία για τη μουσική καριέρα της Πάρτον ενώ ήταν υποψήφιο τόσο στις Χρυσές Σφαίρες όσο και στα Όσκαρ ως καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι ταινίας.

Ο επόμενος ρόλος της ήταν στην ταινία “Το καλύτερο πορνείο του Τέξας” (1982), ένα κινηματογραφικό δραματικό μιούζικαλ που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1930. Η ταινία ήταν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στο box office. Η Πάρτον υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μόνα Στάνγκλι, ιδιοκτήτρια ενός καμπαρέ του οποίου είναι μόνιμος πελάτης ο Μπαρτ Ρεϊνολντς. Αυτός ο ρόλος της χάρισε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες ως Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Το soundtrack της ταινίας ήταν επίσης μεγάλη επιτυχία στα μουσικά charts, ενώ η επανακυκλοφορία του κομματιού “I will always love you” έφτασε πάλι στην πρώτη θέση του Κάντρι Τσαρτ στην Αμερική.

Η Πάρτον παντρεύτηκε τον Carl Thomas Dean τον Μάιο του 1966 στο Ρίνγκολντ της Τζόρτζια. Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της την είχε δει να τραγουδάει ζωντανά μόνο μία φορά, ενώ δεν τη συνόδευσε ποτέ στις δημόσιες εμφανίσεις της. Τον Μάιο του 2016, το ζεύγος γιόρτασε την επέτειο των 50 χρόνων γάμου με μια πολύ εντυπωσιακή τελετή, όπου ανανέωσαν τους όρκους τους.

Το ζεύγος δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, ωστόσο η Πάρτον έχει βαφτίσει την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους.

Στις 3 Μαρτίου 2025, η Πάρτον ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι ο Dean είχε μόλις πεθάνει την ίδια μέρα, στο Νάσβιλ, Τενεσί, σε ηλικία 82 ετών.

Την περασμένη Τετάρτη η διάσημη καλλιτέχνιδα είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην κάντρι μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη.

«Κάθε όνειρο που είχα ποτέ και όλα τα όνειρα που κατάφερα να δω να γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μου, ξεκίνησαν από ένα τραγούδι. Η σύνθεση ήταν η θεραπεία μου. Ήταν η διέξοδός μου, η χαρά μου. Ήταν ένα δώρο από τον Θεό, που μου επέτρεψε να αγγίζω τους ανθρώπους με λέξεις και μουσική».

Αυτήν την περίοδο ετοιμαζόταν η μεταφορά της θρυλικής πορείας της σε μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, η επίσημη έναρξη του οποίου είχε προγραμματιστεί την ημέρα που η σταρ της κάντρι θα γιόρταζε τα 81α γενέθλιά της, στις 19 Ιανουαρίου.