Ψυχροί άνεμοι, αρνητικά ρεκόρ και θερμοκρασίες που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ καταγράφονται εδώ και ώρες σε ΗΠΑ και Καναδά.

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ και ο ανατολικός Καναδάς βιώνουν ένα παγωμένο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ και τους ψυχρούς ανέμους να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες ωστόσο αναμένεται ότι από αύριο Κυριακή θα αρχίσουν σταδιακά να βελτιώνονται.

Στο όρος Ουάσινγκτον, στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, η αισθητή θερμοκρασία (σ.σ. η αίσθηση της θερμοκρασίας στο σώμα, που μπορεί να διαφέρει από την πραγματική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου) έπεσε τη νύχτα της Παρασκευής στους -78°C, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Η κορυφή αυτού του βουνού είναι διαβόητη γιατί εκεί επικρατούν «οι χειρότερες καιρικές συνθήκες στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο του Weather Channel, το προηγούμενο ρεκόρ αισθητής θερμοκρασίας ήταν -74°C.

BITTER COLD 🥶 WEATHER TODAY ON THE COAST OF MAINE. THAT IS SEA SMOKE ON THE WATER. THE WINDCHILL IS WELL BELOW ZERO FAHRENHEIT. IN THE DISTANCE IS CADILLAC MOUNTAIN ⛰️ ACADIA NATIONAL PARK. #coldweather #Maine #nature #Seasmoke pic.twitter.com/zvqp6JB4C9

Στη Νέα Υόρκη, όπου το θερμόμετρο έδειχνε -16°C στο Σέντραλ Παρκ, τα καταφύγια για άστεγους έλαβαν εντολή να μην αρνούνται την είσοδο σε κανέναν.

Στη Βοστόνη τα σχολεία έκλεισαν από την Παρασκευή για προληπτικούς λόγους.

Στο Μέιν, η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τους -51°C στην κωμόπολη Φρέντσβιλ, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

WOW!



The @MyNBC5 First Warning Weather Team has been talking about steam devils all week long. This is what it looks like! It's the thing swirling in the fog over the lake.



Thank you Susan Larson for sending us this video! #vermont #newyork #winter pic.twitter.com/0IE6ayweOi