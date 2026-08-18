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Ισπανία: Συνεχίζονται οι σεισμοί στη Γρανάδα με τραυματίες και ζημιές σε κτίρια – Δείτε βίντεο

Οι δονήσεις ακολούθησαν τον κύριο σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο
Εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε ο Εγκέλαδος στη Γρανάδα της Ισπανίας
Εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε ο Εγκέλαδος στη Γρανάδα της Ισπανίας / Φωτογραφία Arsenio Zurita / Europa Press μέσω AP
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Εξακολουθεί να σείεται η γη στη Γρανάδα της Ισπανίας. Την Τρίτη (18.08.2026) σημειώθηκαν άλλοι τρεις σεισμοί στην επαρχία αυτή, οι οποίες προκάλεσαν κάποιες ζημιές σε κτίρια στην περιοχή και οδήγησαν στο κλείσιμο ορισμένων μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Καθώς οι σεισμοί στη Γρανάδα συνεχίζονται, η πρόσβαση των τουριστών στο μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρας περιορίστηκε την Τρίτη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της περιοχής της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, προσθέτοντας πως ένας από αυτούς, ένα κορίτσι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι σεισμοί είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των τεσσάρων βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε το Instituto Geográfico Nacional ((IGN).

Οι σεισμικές δονήσεις ακολούθησαν τον σεισμό μεγέθους πέντε βαθμών που σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο στην ιστορική πόλη της Γρανάδας, με ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Η έκτακτη κατάσταση οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μεσαιωνικού παλατιού της Αλάμπρας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας, το οποίο επισκέφθηκαν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι το 2025.

Αυτή τη φορά, οι αρχές στην Αλάμπρα διέκοψαν την πρόσβαση των τουριστών στο συγκρότημα, που βρίσκεται σε λόφο πάνω από την πόλη και είναι μνημείο της ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.

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