Ισπανία: Συνεχίζονται οι σεισμοί στη Γρανάδα με τραυματίες και ζημιές σε κτίρια – Δείτε βίντεο

Εξακολουθεί να σείεται η γη στη Γρανάδα της Ισπανίας. Την Τρίτη (18.08.2026) σημειώθηκαν άλλοι τρεις σεισμοί στην επαρχία αυτή, οι οποίες προκάλεσαν κάποιες ζημιές σε κτίρια στην περιοχή και οδήγησαν στο κλείσιμο ορισμένων μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Καθώς οι σεισμοί στη Γρανάδα συνεχίζονται, η πρόσβαση των τουριστών στο μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρας περιορίστηκε την Τρίτη.

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της περιοχής της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, προσθέτοντας πως ένας από αυτούς, ένα κορίτσι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι σεισμοί είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των τεσσάρων βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε το Instituto Geográfico Nacional ((IGN).

Οι σεισμικές δονήσεις ακολούθησαν τον σεισμό μεγέθους πέντε βαθμών που σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο στην ιστορική πόλη της Γρανάδας, με ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

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Η έκτακτη κατάσταση οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μεσαιωνικού παλατιού της Αλάμπρας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας, το οποίο επισκέφθηκαν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι το 2025.

Continúa temblando en #España🇪🇸, otro #Sismo de magnitud 4.7 a menos de 10 Km de profundidad y con epicentro WSW of Alhendín sacude #Granada #YaCelacanto pic.twitter.com/SlNhktmaLt — Ya Celacanto (@YaCelacanto) August 18, 2026

Un nuevo terremoto registrado en Granada, España, dejó tres personas con heridas leves y provocó el desalojo preventivo de la Alhambra como medida de seguridad. pic.twitter.com/UN7utMIM8h — La Britany (@LaBritanySV) August 18, 2026

Shocking footage from the ground! Aisles left in a jumbled mess and products crashing down as a 4.8-magnitude earthquake rattles Granada, Spain. Mother nature showing her raw power—hoping everyone in the area is safe and sound! pic.twitter.com/Lr5aELHMyU — Cricket Desi Wala (@shahamalig) August 18, 2026

Αυτή τη φορά, οι αρχές στην Αλάμπρα διέκοψαν την πρόσβαση των τουριστών στο συγκρότημα, που βρίσκεται σε λόφο πάνω από την πόλη και είναι μνημείο της ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.