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Μασαχουσέτη: Αυτοκίνητο «πάρκαρε» σε πισίνα σπιτιού – Δείτε βίντεο

Αυτοκίνητο «πάρκαρε» σε πισίνα σπιτιού στη Μασαχουσέτη
Το αυτοκίνητο στον βυθό της πισίνας σπιτιού στη Μασαχουσέτη / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα στην πόλη Northborough στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Το βίντεο που καταγράφει το όχημα στον πάτο της πισίνας είναι άκρως εντυπωσιακό.

Το ασυνήθιστο τροχαίο στη Μασαχουσέτη συνέβη όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου διαπίστωσε ότι τα φρένα του δεν λειτουργούσαν σε μία απότομη ανηφόρα – κατηφόρα.

Έτσι, επέλεξε συνειδητά να κατευθυνθεί προς την πισίνα αντί για το σπίτι για να αποφύγει τα χειρότερα…

Το sedan αυτοκίνητο βυθίστηκε στην πισίνα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως αναμενόταν κλήθηκε γερανός για την ανέλκυσή του από τον πάτο.

Ως εκ θαύματος, ο οδηγός κατάφερε να βγει ασφαλής από το βυθισμένο όχημά του.

Ευτυχώς που τη στιγμή του ατυχήματος ήταν άδεια η πισίνα του σπιτιού.

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