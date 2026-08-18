Μασαχουσέτη: Αυτοκίνητο «πάρκαρε» σε πισίνα σπιτιού – Δείτε βίντεο

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα στην πόλη Northborough στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Το βίντεο που καταγράφει το όχημα στον πάτο της πισίνας είναι άκρως εντυπωσιακό.

Το ασυνήθιστο τροχαίο στη Μασαχουσέτη συνέβη όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου διαπίστωσε ότι τα φρένα του δεν λειτουργούσαν σε μία απότομη ανηφόρα – κατηφόρα.

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Έτσι, επέλεξε συνειδητά να κατευθυνθεί προς την πισίνα αντί για το σπίτι για να αποφύγει τα χειρότερα…

Το sedan αυτοκίνητο βυθίστηκε στην πισίνα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως αναμενόταν κλήθηκε γερανός για την ανέλκυσή του από τον πάτο.

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Ως εκ θαύματος, ο οδηγός κατάφερε να βγει ασφαλής από το βυθισμένο όχημά του.

DRIVER CHOOSES SWIMMING POOL OVER HOUSE AFTER HIS BRAKES FAIL



Nick Mascetta was delivering packages to a neighbor in Northborough, Massachusetts, when his brakes reportedly failed while descending a steep driveway.



He had only seconds to choose between crashing into the house… — The World Feed (@WorldFeedNow) August 18, 2026

Ευτυχώς που τη στιγμή του ατυχήματος ήταν άδεια η πισίνα του σπιτιού.