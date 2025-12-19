ΗΠΑ: Δολοφόνησε την δημοσιογράφο σύζυγό του και αυτοκτόνησε μπροστά στον 3χρονο γιο τους

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τις ΗΠΑ, με θύμα μία γνωστή δημοσιογράφο του αθλητικού ρεπορτάζ από την Αλαμπάμα, την οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σκότωσε ο σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους. Το παιδί ήταν εκείνο που άνοιξε την πόρτα, όταν έφτασε στο σπίτι ο παππούς του.

Πρόκειται για την Christina Chambers, πρώην αθλητική δημοσιογράφου του WBRC 6 και τον σύζυγό της Johnny Rimes, τα άψυχα σώματα των οποίων βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Hoover το πρωί της Τρίτης (16/12/25). Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θεωρεί ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία σύμφωνα με το FoxNews.

Ο 3χρονος γιος της αθλητικής δημοσιογράφου από την Αλαμπάμα και του συζύγου της, φέρεται να οδήγησε τον παππού του στο σπίτι της οικογένειας, όπου ανακάλυψε την τραγική σκηνή. Το παιδί, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έπαθε τίποτα.

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα», δήλωσε ένας γείτονας. «Και μετά μπήκαν και βρήκαν τα πτώματα». «Είναι σπαρακτικό», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το FoxNews, είχε μετακομίσει στην περιοχή Hoover πριν από επτά χρόνια, με τους γείτονες να δηλώνουν ότι φαινόταν ευτυχισμένο. Ωστόσο μετά τη γέννηση του παιδιού τους, φαινόταν ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» μεταξύ του ζευγαριού, σύμφωνα με το People…