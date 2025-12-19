Κόσμος

ΗΠΑ: Δολοφόνησε την δημοσιογράφο σύζυγό του και αυτοκτόνησε μπροστά στον 3χρονο γιο τους

Σύμφωνα με τους γείτονες, το ζευγάρι φαινόταν ευτυχισμένο. Ωστόσο μετά τη γέννηση του παιδιού κάτι άλλαξε
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Taylor Coester

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τις ΗΠΑ, με θύμα μία γνωστή δημοσιογράφο του αθλητικού ρεπορτάζ από την Αλαμπάμα, την οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σκότωσε ο σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους. Το παιδί ήταν εκείνο που άνοιξε την πόρτα, όταν έφτασε στο σπίτι ο παππούς του. 

Πρόκειται για την Christina Chambers, πρώην αθλητική δημοσιογράφου του WBRC 6 και τον σύζυγό της Johnny Rimes, τα άψυχα σώματα των οποίων βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Hoover το πρωί της Τρίτης (16/12/25). Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θεωρεί ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία σύμφωνα με το FoxNews.

Ο 3χρονος γιος της αθλητικής δημοσιογράφου από την Αλαμπάμα και του συζύγου της, φέρεται να οδήγησε τον παππού του στο σπίτι της οικογένειας, όπου ανακάλυψε την τραγική σκηνή. Το παιδί, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έπαθε τίποτα.

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα», δήλωσε ένας γείτονας. «Και μετά μπήκαν και βρήκαν τα πτώματα». «Είναι σπαρακτικό», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το FoxNews, είχε μετακομίσει στην περιοχή Hoover πριν από επτά χρόνια, με τους γείτονες να δηλώνουν ότι φαινόταν ευτυχισμένο. Ωστόσο μετά τη γέννηση του παιδιού τους, φαινόταν ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» μεταξύ του ζευγαριού, σύμφωνα με το People… 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
102
88
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έβαλαν νεκρή γυναίκα σε αεροπλάνο και έλεγαν πως είναι απλώς κουρασμένη: Ανατριχιαστικές καταγγελίες για πτήση - θρίλερ από την Ισπανία
Την γυναίκα έβαλαν οι συγγενείς που την συνόδευαν μέσα στο αεροπλάνο, μεταφέροντάς την με ένα καρότσι - Η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες με τους επιβάτες να φτάνουν σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι στο Λονδίνο
Το αεροδρόμιο στη Μάλαγα
Newsit logo
Newsit logo