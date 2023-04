Χαμός γίνεται στο Τενεσί των ΗΠΑ με αφορμή την αποπομπή δυο Αφροαμερικανών Δημοκρατικών βουλευτών, επειδή έκαναν διαμαρτυρία με διαδηλωτές μέσα στο κοινοβούλιο κατά των όπλων.

Οι δυο βουλευτές που διαδήλωσαν μέσα στο πολιτειακό Κογκρέσο του Τενεσί στις ΗΠΑ πριν από μια εβδομάδα για να αξιώσουν καλύτερο έλεγχο των όπλων έπειτα από φονική επίθεση σε σχολείο, εκδιώχθηκαν χθες Πέμπτη (6.4.2023) από τις τάξεις του σώματος, στο οποίο πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, για παραβίαση της δεοντολογίας και των πρωτοκόλλων του.

Η πολιτειακή Βουλή της περιοχής των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της αποβολής του Τζάστιν Τζόουνς και του Τζάστιν Πίρσον, οι οποίοι ενώθηκαν την 30ή Μαρτίου με εκατοντάδες διαδηλωτές μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου, για να ζητήσουν αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής.

Η διαδήλωση έγινε με αφορμή την πρόσφατη φονική επίθεση σε χριστιανικό σχολείο της Νάσβιλ, της πρωτεύουσας αυτής της πολιτείας του αμερικανικού Νότου των ΗΠΑ. Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά 9 ετών, σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Δεν αποπέμφθηκε μια άλλη Δημοκρατική Βουλευτής

Η Γκλόρια Τζόνσον, που επίσης ανήκει στους Δημοκρατικούς και απειλείτο και αυτή με αποπομπή από το σώμα για τους ίδιους λόγους, μπόρεσε να κρατήσει την έδρα της για μια ψήφο.

Οι διαδηλωτές μπήκαν στο Καπιτώλιο του Τενεσί στις ΗΠΑ για να απαιτήσουν τα μέλη του πολιτειακού Κογκρέσου να ενεργήσουν έπειτα από την επίθεση. «Τι θέλουμε; Έλεγχο των όπλων! Πότε τον θέλουμε; Τώρα!», φώναζαν στους διαδρόμους.

Οι κ.κ. Τζόουνς και Πίρσον χρησιμοποίησαν τηλεβόα για να καλέσουν τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα όπως «η εξουσία στον λαό», ή «χωρίς δράση, δεν θα υπάρξει ειρήνη», σύμφωνα με δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης.

«Ένας αιρετός που εκφράζει τη διαφωνία του μπορεί να αποβάλλεται, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στο Τενεσί. Δεν έχει συμβεί ποτέ πριν κάτι τέτοιο στην ιστορία μας», ήταν η αντίδραση του Τζάστιν Τζόουνς μπροστά στις κάμερες.

«Δεν έχουμε δημοκρατία στο Τενεσί»

«Αυτό που βλέπουμε είναι πως δεν έχουμε δημοκρατία στο Τενεσί», συνέχισε. «Θα συνεχίσω να τους καθιστώ υπεύθυνους για τις πράξεις τους», είπε αναφερόμενους στους συναδέλφους του κοινοβουλευτικούς· «δεν πρόκειται απλά για εμένα, αλλά για προσπάθεια φίμωσης και αποκλεισμού ενός ολόκληρου κινήματος», επέμεινε.

BREAKING NEWS: Democrat Tennessee Rep. Gloria Johnson was NOT expelled from the Tennessee House after a vote. She was asked moments later why fellow Democrat and African American, Justin Jones was expelled and she was not.



Rep Johnson: "I'll answer your question; it might have… pic.twitter.com/dG1sjFBG1T — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 6, 2023

Don’t tell me that systemic racism doesn’t exist in America. It’s being led by the GOP, and Tennessee is the perfect example. Today TN Republicans expelled 2 black men — Justin Jones and Justin Pearson — for protesting, but didn’t expel the white woman Gloria Johnson.



Not only… pic.twitter.com/GytMkU1HZD — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 7, 2023

Αποφάσεις αυτής της φύσης είναι εξαιρετικά σπάνιες στις ΗΠΑ. Το Κογκρέσο στο Τενεσί δεν είχε αποπέμψει μέχρι σήμερα στη σύγχρονη ιστορία του παρά μόλις δύο βουλευτές, το 1980 και το 2016.

Η τραγωδία στο σχολείο

Την 28η Μαρτίου η Όντρεϊ Χέιλ εισέβαλε σε πρωτοβάθμιο σχολείο, το Covenant School, με δυο τουφέκια εφόδου κι ένα πιστόλι, σπέρνοντας τον θάνατο προτού πέσει και η ίδια νεκρή από τις σφαίρες αστυνομικών.

Η τραγωδία, τα κίνητρα της οποίας παραμένουν άγνωστα, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και επανέφερε στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των όπλων, που αποτελούν πλέον την κυριότερη αιτία θνησιμότητας των ανηλίκων.

«Η αποπομπή κοινοβουλευτικών που συμμετείχαν σε ειρηνική διαδήλωση είναι σοκαριστική, αντιδημοκρατική και άνευ προηγουμένου», στηλίτευσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του χθες βράδυ.

«Αντί να συζητήσουν για το θέμα, οι Ρεπουμπλικάνοι αιρετοί επέλεξαν να τιμωρήσουν, να φιμώσουν και να αποκλείσουν βουλευτές που εξέλεξε ο λαός του Τενεσί», πρόσθεσε, καλώντας κατόπιν για πολλοστή φορά το αμερικανικό Κογκρέσο να απαγορεύσει τα τουφέκια εφόδου.

Είναι απίθανο να εισακουστεί η έκκληση αυτή του αμερικανού προέδρου. Η δεξιά, που υπερασπίζεται πάντα το συνταγματικό δικαίωμα της οπλοκατοχής, εναντιώνεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με σκοπό να γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο του Τενεσί (72-25 υπέρ της αποπομπής του κ. Τζόουνς, 69-26 για την αποπομπή του κ. Πίρσον, 65-30 υπέρ της αποπομπής της κυρίας Τζόνσον, που κράτησε την έδρα της επειδή απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων) έγινε ενώ έξω από το πολιτειακό Κογκρέσο είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές. Φώναξαν «ντροπή σας» όταν αποπέμφθηκαν οι δυο βουλευτές, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές όταν η Δημοκρατική βουλεύτρια Τζόνσον, που είναι λευκή, κράτησε την έδρα της.

Student protestors ended the night with a die-in. #TennesseeThree pic.twitter.com/qeNbCpm4zw — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) April 7, 2023

“We wanted to ban assault weapons, they wanted to assault democracy”.



This is a power unlike any other that #Tennessee has ever seen.



Lawmakers underestimate the power of Gen-Z right now. pic.twitter.com/f5tH7QRtSH — March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) April 7, 2023

«Με αντιμετώπισαν σαν ξιπασμένο νέγρο»

Το ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων σε ένα σώμα αποτελούμενο στην πλειοψηφία του από Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς, άνδρες, λευκούς και μεγαλύτερης ηλικίας. Ο κ. Τζόουνς είπε πως αισθάνθηκε ότι το σώμα τον αντιμετώπισε ούτε λίγο ούτε πολύ σαν «ξιπασμένο νέγρο». Η απάντηση που έλαβε από Ρεπουμπλικάνο συνάδελφό του ήταν να μην τα βλέπει όλα μέσα από το φίλτρο των φυλετικών διακρίσεων.

Καθώς γινόταν η ψηφοφορία, άλλοι μαύροι βουλευτές πήγαν να σταθούν πλάι στον κ. Τζόουνς.

Ο κ. Πίρσον, εξερχόμενος από το πολιτειακό Καπιτώλιο, είπε πως «δεν είναι σύμπτωση πως οι δύο νεότεροι μαύροι βουλευτές και μια από τις ελάχιστες γυναίκες στο σώμα» μπήκαν στο στόχαστρο της διαδικασίας. Είδε στην πρωτοβουλία προσπάθεια οπαδών της «ανωτερότητας» της λευκής φυλής να καταπνίξουν τη δημοκρατία.

Νωρίτερα χθες, η πολιτειακή οργάνωση των Δημοκρατικών στο Τενεσί ανακοίνωνε πως συγκεντρώνει κεφάλαια για να υποστηρίξει όποιον αποπεμπόταν στις ειδικές εκλογές που θα ακολουθήσουν για την πλήρωση των εδρών τους.