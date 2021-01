ΗΠΑ: Έφηβος «έδωσε» τον πατέρα του στο FBI για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο (pic, vid)

«Ηθική υποχρέωση» χαρακτήρισε ένας 18χρονος στις ΗΠΑ, την επιλογή του να πληροφορήσει το FBI για τη συμμετοχή του πατέρα του στα επεισόδια στο Καπιτώλιο. Μάλιστα, ο 48χρονος φέρεται να είχε απείλησε τα παιδιά του πως θα τα σκοτώσει εάν τον κατέδιδαν.

Στις 6 Ιανουαρίου, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Guy Reffitt ήταν ένας από τους οπαδούς του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ με σκοπό να «μπλοκάρουν» την επικύρωση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών και της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Ο 18χρονος γιος του Guy Reffitt, Jackson, δεν δίστασε όμως να πληροφορήσει το FBI για την εμπλοκή του πατέρα του στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον και μάλιστα δηλώνει πως θα το ξανάκανε.

«Ήταν η ηθική μου πυξίδα […] να κάνω, όχι μόνον ό,τι πίστεψα πως θα προστάτευε την οικογένειά μου, αλλά και τον ίδιο τον μπαμπά μου», είπε χαρακτηριστικά στο FOX4. «Θα το έκανα ξανά», πρόσθεσε.

Ο 48χρονος ακροδεξιός, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο γιος του, έφθασε μάλιστα στο σημείο να απειλήσει τα παιδιά του πως θα τα σκοτώσει εάν τον κατέδιδαν. «Οι προδότες πυροβολούνται», φέρεται να είπε ο Guy Reffitt στον γιο και την κόρη του.

«Η αστυνομία θα μπορούσε να έρθει σε οποιαδήποτε στιγμή -σε κακιά στιγμή- και ο μπαμπάς μου θα μπορούσε να ανοίξει πυρ», τόνισε. Γι’ αυτό και τηλεφώνησε ο ίδιος στο FBI. «Θα έλεγα ότι λυπάμαι, αν και δεν πιστεύω πως είμαι εγώ που τον έβαλα σε μια τέτοια κατάσταση. Αισθάνομαι όμως κάπως ένοχος» δήλωσε ο 18χρονος.

Τέλος, ο Jackson Reffitt επιβεβαίωσε πως ο πατέρας του αποτελεί μέλος ακροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης.

“Yes, I would do it again,” 18-year old Jackson Reffitt told @FOX4 after he tipped the @FBI to his father who, reportedly, took part in the attack on the U.S. Capitol, on Jan. 6. “If you have any experiences about this, please speak up about it,” he pleaded toward others. pic.twitter.com/kPLliqinq2