ΗΠΑ: Εκτελέστηκαν δυο θανατοποινίτες με ενέσιμες χημικές ουσίες

Στην επιβολή της θανατικής ποινής για δύο άνδρες προχώρησαν οι αρχές των ΗΠΑ την Τρίτη (20.05.2025),

Συγκεκριμένα δυο άνδρες εκτελέστηκαν την Τρίτη (20.05.2025) στις ΗΠΑ, μια χώρα όπου σχεδόν οι μισές από τις πενήντα πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν την θανατική ποινή, ενώ ο τρίτος έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί αύριο Πέμπτη.

Η πολιτεία Ιντιάνα (βόρεια) προχώρησε στη δεύτερη εκτέλεση από το 2009, στη Μίσιγκαν Σίτι.

Στον Μπέντζαμιν Ρίτσι, 45 ετών, είχε επιβληθεί η θανατική ποινή επειδή πυροβόλησε και σκότωσε αστυνομικό, τον Μπιλ Τόνι, κατά τη διάρκεια καταδίωξης μετά την κλοπή αυτοκινήτου σε πρατήριο καυσίμων.

Μερικές ώρες αργότερα, ο Μάθιου Τζόνσον, 49 ετών, εκτελέστηκε στο Τέξας (νότια). Είχε κριθεί ένοχος για τον φρικιαστικό φόνο το 2012 της Νάνσι Χάρις, 76 ετών, υπαλλήλου καταστήματος: την έκαψε ζωντανή κατά τη διάρκεια ληστείας.

Ο Όσκαρ Σμιθ, 75 ετών, θα εκτελεστεί αύριο στην πολιτεία Τενεσί (νότια), επίσης με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, όπως οι δυο άνδρες που θανατώθηκαν χθες. Είχε καταδικαστεί διότι μαχαίρωσε και σκότωσε το 1989 την πρώην σύζυγό του Τζούντι Σμιθ και τους δυο γιους της.

