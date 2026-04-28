Ουγγαρία: Ο Όρμπαν προσφέρθηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος Fidesz μετά την ήττα στις εκλογές

Ωστόσο στο συνέδριο του κόμματος - που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου - θα αποφασιστεί αν θα γίνει δεκτή η παραίτησή του
Ο Βίκτορ Όρμπαν
Ο Βίκτορ Όρμπαν / REUTERS / Bernadett Szabo

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026 στην Ουγγαρία, τερματίζοντας την 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον Βίκτορ Όρμπαν, επιφέροντας εσωκομματικούς τριγμούς και εκκλήσεις για αλλαγή εντός του Fidesz.

Στο πλαίσιο αυτό, το Fidesz θα ψηφίσει για νέα ηγεσία του κόμματος στο συνέδριο της 13ης Ιουνίου 2026, δήλωσε ο βουλευτής Έρικ Μπάνκι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI και η Ουγγαρία «σείστηκε» από την απόφαση «βόμβα» του Βίκτορ Όρμπαν.

Ειδικότερα, ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός προσφέρθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού του Fidesz, αλλά το συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο θα αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την παραίτησή του, δήλωσε βουλευτής του κόμματος σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Όρμπαν δεν έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης μετά τη συνεδρίαση του κόμματός του σήμερα, ούτε έκανε κάποια ανάρτηση στον ιστότοπό του στο Facebook.

Μετά τις εκλογές, ο ίδιος δήλωσε στο ακροδεξιό κανάλι YouTube Patriota στις 16 Απριλίου 2026 ότι ως πρόεδρος του Fidesz αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» για την ήττα του κόμματός του και ότι η δεξιά της Ουγγαρίας χρειάζεται «πλήρη ανανέωση».

Το περασμένο Σάββατο (25.04.2026), ο ίδιος είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook ότι θα «παραδώσει» την έδρα του ως βουλευτής του Fidesz.

«Τώρα είμαι απαραίτητος όχι στο κοινοβούλιο αλλά στην αναδιοργάνωση της δεξιάς», δήλωσε ο Όρμπαν, ο οποίος υπήρξε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και είχε επίσης την υποστήριξή του πριν από τις εκλογές όπως και την υποστήριξη ακροδεξιών αρχηγών κομμάτων στην Ευρώπη.

Επίσης, ο απερχόμενος πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ηγετική ομάδα του Fidesz θέλει να παραμείνει αρχηγός του κόμματος και ότι είναι «έτοιμος για την αποστολή» αυτή αν το συνέδριο του Ιουνίου αποφασίσει την παραμονή του στην αρχηγία του κόμματος.

