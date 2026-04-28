Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα: «Η μητέρα μου σας είχε ερωτευτεί» – Τα αστεία του προέδρου και η αναφορά στους γονείς του

Η δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, είναι γεγονός με τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, να υποδέχονται επίσημα το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

Την πρώτη τους μέρα στην Ουάσινγκτον, τους υποδέχτηκαν χαλαρά ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, η Μελάνια, στον Λευκό Οίκο για ένα τσάι. Μετά, το βασιλικό ζευγάρι πήγε σε ένα garden party στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη, όπου συνομίλησε με τους καλεσμένους.

Σήμερα, Τρίτη 28.04.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια, υποδέχτηκαν επίσημα τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, με μια ιδιαίτερη τελετή με στρατιωτικές τιμές στον κήπο (South Lawn).

Η Μελάνια φορούσε ένα λευκό σύνολο με καπέλο από τον Eric Javits και έχει επιλέξει ρούχα από τον Αμερικανό σχεδιαστή Ralph Lauren και τα παπούτσια της ήταν Manolo Blahnik. Συνήθως αφιερώνει μήνες για να οργανώσει τις λεπτομέρειες μιας τέτοιας επίσκεψης, ακόμα και το τι θα φορέσει.

Ακολουθώντας μια παράδοση από τον 18ο αιώνα, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία κάνουν μια επίσημη στρατιωτική τελετή υποδοχής, που είναι η μεγαλύτερη τιμή που δίνουν οι ΗΠΑ σε έναν αρχηγό κράτους που τις επισκέπτεται.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα συνάντησαν πρώτα τις επίσημες αντιπροσωπείες των δύο χωρών και μετά ανέβηκαν στην εξέδρα. Εκεί έγινε χαιρετισμός με 21 κανονιοβολισμούς και ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι από τη μπάντα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος και ο Τραμπ επιθεώρησαν τα στρατεύματα και ο πρόεδρος είπε λίγα λόγια για να ολοκληρωθεί η τελετή.

«Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη υποδοχή του Καρόλου και της Καμίλα στον Λευκό Οίκο, κατά τη δεύτερη (και ουσιαστικά την πρώτη με πλήρες πρόγραμμα) ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», αστειεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς είναι σήμερα βροχερή ημέρα στην Ουάσιγκτον.

Στον Λευκό Οίκο είναι ακόμη παρόντες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα είναι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Η αναφορά στον γάμο των γονιών του και το αστείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στους γονείς του όταν υποδέχτηκε τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, μιλώντας στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Είπε επίσης για τη μητέρα του, τη Μαίρη Μακλέοντ, που είχε ρίζες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μητέρα του γεννήθηκε στις Εβρίδες της Σκωτίας και μετά μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου γνώρισε τον πατέρα του, τον Fred Trump.

«Ήταν παντρεμένοι για 63 χρόνια και συγγνώμη κιόλας, αν δεν σε πειράζει, αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα το φτάσουμε, αγάπη μου», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη σύζυγό του, τη Melania Trump, που καθόταν κοντά του στο βήμα. «Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται, θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά για να φτάσουμε τα 63 χρόνια».

Ο πρόεδρος παντρεύτηκε τη Μελάνια το 2005 σε μια τελετή στο Παλμ Μπιτς. Το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία είναι η τρίτη του σύζυγος.

Η αμερικανική ανεξαρτησία και το σχόλιο Τραμπ

«Μπροστά στα μνημεία του Τζορτζ Ουάσιγκτον και του Τόμας Τζέφερσον, το να τιμάμε έναν Βρετανό βασιλιά μπορεί να φαίνεται λίγο ειρωνικό, ειδικά όταν γιορτάζουμε τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ταιριαστός φόρος τιμής», είπε από τον κήπο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι Αμερικανοί που πολέμησαν για την ανεξαρτησία το 1776 είχαν «θάρρος αγγλοσαξονικό στο αίμα τους» και «μια πίστη και αξίες που προέρχονταν από την Αγγλία, μένοντας σταθεροί σε αυτό που είναι σωστό και δίκαιο».

«Τα πιο δυνατά δέντρα, όπως και τα πιο ισχυρά έθνη, χρειάζονται βαθιές και δυνατές ρίζες. Και στα χρόνια που πέρασαν από τότε που κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας, οι Αμερικανοί δεν είχαν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς», πρόσθεσε.

Η αναφορά στον Τσώρτσιλ

Πέρα από μερικές πιο χαλαρές στιγμές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έμεινε πιστός σε αυτά που είχε ετοιμάσει στην ομιλία του. Μίλησε για τους δεσμούς ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βρετανία, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στις εντάσεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τόνισε την κοινή στρατιωτική τους ιστορία, αλλά δεν επανέλαβε τις πιέσεις του προς τη Βρετανία να κάνει περισσότερα για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ ή να συμμετάσχει σε πόλεμο με το Ιράν.

Επίσης, ενώ τίμησε τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, τον ιστορικό ηγέτη της Βρετανίας στον πόλεμο, δεν επανέλαβε την παλαιότερη δήλωσή του ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, «δεν είναι Τσόρτσιλ».

Αντί γι’ αυτό, στάθηκε περισσότερο στην κοινή κουλτούρα και ιστορία των δύο χωρών, λέγοντας πως υπάρχει μια κοινή πορεία που «ξεκινά από το λιβάδι του Runnymede και φτάνει μέχρι τους δρόμους της Φιλαδέλφειας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να ακολουθεί αυστηρά το προετοιμασμένο κείμενο, προσπαθώντας να αποφύγει οποιαδήποτε αμηχανία με τον βασιλιά Κάρολο από την αρχή της επίσκεψης, την οποία έδειχνε να τιμά ιδιαίτερα.

«Η μητέρα μου ήταν τσιμπημένη μαζί σας», είπε στον Κάρολο ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου που «θα τους κάνει όλους να ζηλέψουν πολύ» καθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο.

Ακόμη, σε ένα αστείο που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί, όμως έτσι είναι ο Τραμπ, είπε ότι η μητέρα του «είχε ψιλοερωτευτεί» τον βασιλιά Κάρολο.

— Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

«Κάθε φορά που η βασίλισσα Ελισάβετ συμμετείχε σε κάποια τελετή, η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτός”», είπε.

«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια», τόνισε. «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος, είναι τόσο χαριτωμένος. Η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;»

Μετά την ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα δύο ζευγάρια στάθηκαν για λίγο στο μπαλκόνι της νότιας πρόσοψης του Λευκού Οίκου για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική επιθεώρηση (“Pass in Review”), στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 500 στρατιωτικοί και από τα έξι σώματα των ενόπλων δυνάμεων, κάτι που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία.