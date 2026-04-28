Η Disney ρίχνει τον μπαλάκι στον CEO της για τον Τζίμι Κίμελ: «Εκείνος θα αποφασίσει αν θα απολυθεί»

Η Disney έριξε το μπαλάκι στον CEO της εταιρείας για το τι θα γίνει με τον Τζίμι Κίμελ, την απόλυση του οποίου ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια.

«Είναι καθήκον του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney Τζος Ντ’Αμάρο, και της ομάδας του να αποφασίσουν για την αντίδραση του ομίλου στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ» δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν.

Αρνήθηκε να πει τι συμβουλές θα έδινε ο ίδιος ή το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!».

«Έχουμε έναν εξαιρετικό νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Τζος Ντ’Αμάρο, είναι παγκόσμιας κλάσης, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί στις περιστάσεις και θα κάνει το σωστό», δήλωσε ο Γκόρμαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε τη Δευτέρα (27.04.2026) την απόλυση του Κίμελ από το ABC (μητρική του η Disney), ενώ παράλληλα, η σύζυγός του Μελάνια, επιτέθηκε με δριμύτητα στον παρουσιαστή της εκπομπής για τα σχόλιά του πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ απάντησε τη Δευτέρα ότι το αστείο του για τη Μελάνια Τραμπ, στο οποίο είπε ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», αναφερόταν στη διαφορά ηλικίας της «πρώτης κυρίας» και του συζύγου της και ότι δεν ήταν «απεχθής έκκληση για δολοφονία» όπως την παρουσίασε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney δήλωσε την Τρίτη (28.04.2026) ότι οι μεγάλες εταιρείες κατά καιρούς αντιμετωπίζουν «τέτοιου είδους ζητήματα» που πρέπει να επιλύσουν.

«Είναι δουλειά του διευθύνοντος συμβούλου και της ομάδας του να βρουν τη σωστή απάντηση και θα καθοδηγηθούν από το διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε ο Γκόρμαν σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Όσλο.