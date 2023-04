Έως και 10 χρόνια φυλάκιση για κάθε έγγραφο που διέρρευσε αντιμετωπίζει ο 21χρονος Τζακ Τεϊσέιρα, το μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης που συνελήφθη χθες (13.4.2023) από το FBI για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου σε ομάδα του ίντερνετ που ασχολείται με βιντεοπαιχνίδια και όπλα.

Σύμφωνα με πράκτορα του FBI, ο 21χρονος Εθνοφρουρός προχώρησε στη διαρροή των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου στο chat μιας ομάδας της πλατφόρμας Discord, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Social Media Platform 1».

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα τις ακριβείς κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 21χρονος, οι οποίες είναι η μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση και διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων ή σχετικού υλικού.

Jack Teixeira, 21, leaker of the Pentagon documents, arrested by a heavily armed FBI team in North Dighton Massachusetts. pic.twitter.com/y5qNyUIUnC

BREAKING>>> Pentagon Docs suspect Jack Teixeira – seen here being taken into custody in Dighton – made initial appearance in court – will be back in front of judge on April 19 – latest on ⁦@7News⁩ ⁦@RobWayTV⁩ ⁦@scooperon7⁩ ⁦@KimberlyBookman⁩ pic.twitter.com/LhFkk6JxWe