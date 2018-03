ΗΠΑ: Εταιρείες – «κολοσσοί» ζητούν από τον Τραμπ να μην επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από Κίνα

Έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνουν μεγάλες εταιρίες του λιανεμπορίου, περιλαμβανομένων των Wal-Mart, Target, Best Buy και Macy's ώστε να μην επιβάλει μαζικούς δασμούς στα αγαθά που εισάγονται από την Κίνα, με επιστολή τους προς τον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ λέγεται ότι ετοιμάζεται να επιβάλει δασμούς στην κινεζική τεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες και τα καταναλωτικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να εξαναγκάσει το Πεκίνο να αλλάξει τις πρακτικές του αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τις επενδύσεις.

Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς άνω των 60 δισεκ. δολαρίων σε προϊόντα από ηλεκτρονικά έως ενδύματα, υποδήματα και παιχνίδια.

Ανησυχία από τις εταιρείες

Οι εταιρείες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν «στις εργαζόμενες οικογένειες της Αμερικής» οι όποιες επανορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με το Άρθρο 301 του αμερικανικού εμπορικού δικαίου.

«Η επιβολή πρόσθετων δασμών ευρείας βάσης σύμφωνα με το Άρθρο 301 του εμπορικού νόμου θα επιδείνωνε την ανισότητα και θα τιμωρούσε τις αμερικανικές εργαζόμενες οικογένειες με υψηλότερες τιμές σε βασικά αγαθά για τα νοικοκυριά όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικά είδη και οικιακά προϊόντα», αναφέρουν οι εταιρείες.

Η επιστολή είναι το τελευταίο παράδειγμα της διευρυνόμενης απόστασης που χωρίζει την κυβέρνηση Τραμπ και την επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική.

Η Σάντι Χιλ, πρόεδρος της ένωσης Retail Industry Leaders, που ήταν υπεύθυνη για την επιστολή, υποστήριξε ότι οι δασμοί θα εξαλείψουν το όποιο όφελος έδωσε στην οικονομία το φορολογικό νομοσχέδιο.

«Δεν πρόκειται για αμερικανικές βιομηχανίες που κινδυνολογούν», ανέφερε η Χιλ σε ανακοίνωση.

Οι εταιρείες που υπογράφουν

Η επιστολή υπογράφηκε από 24 εταιρίες στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι: Abercrombie & Fitch Co, American Eagle Outfitters, Big Lots, Chico’s FAS, Inc, Columbia Sportswear, Costco, Dollar Tree, Gap Inc, Haverty’s Furniture Co, JCPenney, Jo-Ann Stores LLC, Kohl’s Department Stores, Inc, Ikea North America Services, LLC, Levi Strauss and Co, Qurate Retail Group, Sears Holding, The Michaels Companies, VF Corp και Wolverine Worldwide.

Οι εταιρίες ζητούν από την κυβέρνηση να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

«Καθώς συνεχίζετε να διερευνάτε τις επιζήμιες πρακτικές στην τεχνολογία και την πνευματική ιδιοκτησία, ζητάμε κάθε θεραπεία να λαμβάνει προσεκτικά υπόψη τις επιπτώσεις στις τιμές καταναλωτή», αναφέρεται στην επιστολή.