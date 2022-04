Ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε σήμερα τις «φρικτές και καταστροφικές εικόνες» μιας πολύνεκρης επίθεσης σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιτ Μπέντινγκφιλντ σε συνέντευξή της στο CNN.

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν σε χτύπημα με ρωσικό πύραυλο σήμερα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ που ήταν γεμάτος με ανθρώπους που εγκατέλειπαν την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο, στον τελευταίο απολογισμό που έδωσε.

Παράλληλα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «ακόμη μια θηριωδία» που διαπράχθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

«Η ρωσική πυραυλική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, έναν κόμβο για την απομάκρυνση αμάχων, η οποία άφησε δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, είναι μια ακόμη θηριωδία που διέπραξε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ο κόσμος θα αναγκάσει τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν να λογοδοτήσει», ανέφερε στο Twitter.

