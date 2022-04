Εικόνες που σοκάρουν και τον πιο σκληρό. Άνθρωποι πεσμένοι ανάμεσα σε βαλίτσες. Αίμα παντού και θάνατος. Είναι η εικόνα μετά την επίθεση με πυραύλους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αμάχους με πυραύλους, ένας από τους οποίους έγραψε «για τα παιδιά».

Τουλάχιστον 4.000 άμαχοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, βρίσκονταν το πρωί της Παρασκευή (08.04.2022) στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία και προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το Ντονμπάς μετά τις πληροφορίες ότι η Ρωσία θα επικεντρώσει τις επιθέσεις της στην περιοχή.

Από την επίθεση έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και άλλοι 87 έχουν τραυματιστεί. Εθελόντρια ανθρωπιστικής οργάνωσης που συμμετέχει στην απομάκρυνση των πτωμάτων είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε τουλάχιστον 35 πτώματα. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, πάντως, οι νεκροί είναι 39 και οι τραυματίες 87. Το είπε ο τοπικός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη εκτίμηση για 30 νεκρούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία πως όπως και στη Μπούτσα, έτσι και στο Κραματόρσκ, έβαλε στο στόχαστρό της αμάχους. Από την πλευρά της, η Μόσχα χαρακτηρίζει την επίθεση προβοκάτσια. Αρνήθηκε, μέσω του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, πως οι δυνάμεις της είναι υπεύθυνες για την πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η εταιρία των κρατικών σιδηροδρόμων της Ουκρανίας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε ενώ άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία πως είναι πίσω από την επίθεση, αφού ισχυρίστηκε ότι μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε και πρόσθεσε ότι ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης Ντονέτσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το RIA.

Ο δε διοικητής της αυτοανακυρηχθείας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι το πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ουκρανική «προβοκάτσια», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το μακάβριο μήνυμα στον πύραυλο

Και ενώ άμαχοι συνεχίζουν να πεθαίνουν στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να αρνείται πως βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις σε βάρος τους, ένα περίεργο μήνυμα εντοπίστηκε πάνω σε έναν από τους πυραύλους που έπεσαν στο Κραματόρσκ. Κι εκεί εξελίσσεται ένας ανηλεής πόλεμος προπαγάνδας.

Η φράση «za ditei», που μεταφράζεται «για τα παιδιά» ήταν γραμμένη πάνω σε κομμάτι από πύραυλο τύπου Tochka-U, που σύμφωνα με αναλυτές χρησιμοποιείται και από τις ρωσικές δυνάμεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι στην ρωσική γλώσσα, η ετυμολογία της φράσης αυτής είναι «για τα παιδιά (προς υποστήριξή τους)» και όχι «για τα παιδιά (προορίζεται ο πύραυλος)».

Φιλορωσικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει στο Telegram ότι ρωσικά πυρά έπληξαν συγκεντρωμένες θέσεις Ουκρανών στο Κραματόρσκ, ενώ βίντεο από το Σαχτιόρσκ δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων.

Ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν με πύραυλο στο Κραματόρσκ. Αλλά Ρώσος δημοσιογράφος είχε αναφέρει πως φιλορώσοι στο telegram είχαν ανακοινώσει και οικειοποιηθεί το πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό!

Οργή Ζελένσκι για την επίθεση: Δεν θα σταματήσουν!

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ουκρανικά στρατεύματα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ.

Ο Ζελένκσι δήλωσε στο φινλανδικό κοινοβούλιο ότι «ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, (βάλλοντας) κατά ενός συνηθισμένου σιδηροδρομικού σταθμού, κατά απλών ανθρώπων, δεν υπήρχαν στρατιώτες εκεί».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία. «Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δεν θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.

Καταδίκη από Μπορέλ

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε “απερίφραστα” την επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι “προκαλεί ανθρώπινο πόνο”.

«Καταδικάζω απερίφραστα την τυφλή επίθεση σήμερα το πρωί κατά ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Κραματόρσκ από την Ρωσία, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών», αναφέρει ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Πρόκειται για μια νέα απόπειρα να κλείσουν οι δρόμοι απομάκρυνσης για αυτούς που φεύγουν για να γλιτώσουν από τον αδικαιολόγητο αυτόν πόλεμο και να προκληθεί ανθρώπινος πόνος», πρόσθεσε.