ΗΠΑ για Ράφα: Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια αλλά συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ «δεν κάνουν τα στραβά μάτια» για τη Ράφα, πάντως συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ. Αυτό δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 29 Μαΐου (ώρα Ελλάδας) ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Αντιδρώντας στον βομβαρδισμό στη Ράφα το βράδυ της 26ης Μαΐου Κυριακής, ο οποίος ξεσήκωσε διεθνή κατακραυγή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστήριξε, μέσω του Τζον Κίρμπι, ότι «δεν κάνει τα στραβά μάτια» για τα θύματα στις τάξεις των αμάχων, όμως συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι κατήγγειλαν «σφαγή», ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για «τραγικό ατύχημα» μετά τον βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 249, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια», διαβεβαίωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, ερωτηθείς «πόσα απανθρακωμένα πτώματα» θα χρειαστούν για να αλλάξει πολιτική έναντι του Ισραήλ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για αλλαγή πολιτικής» εξαιτίας «του πλήγματος της Κυριακής», ξεκαθάρισε ο Κίρμπι, αναφερόμενος στην πάγια αμερικανική υποστήριξη στον βασικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει δημόσια το Ισραήλ εναντίον της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου με τη Χαμάς.

Νωρίτερα χθες, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας έκρινε πως η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα παραμένει ακόμη «περιορισμένης» έκτασης – παρά τον βομβαρδισμό της Κυριακής.

«Εκτιμάμε πάντα πως αυτό που γίνεται στη Ράφα, αυτό που κάνει ο ισραηλινός στρατός, έχει περιορισμένη εμβέλεια», δήλωσε η Σαμπρίνα Σιγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, κατά την τακτική ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών.

Οι ΗΠΑ είναι ιστορικά ο βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής σε διεθνές επίπεδο κι επέκριναν την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν πως ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης Ισραηλινών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Νετανιάχου, για εγκλήματα πολέμου.

Πάντως «δεν θεωρούμε ότι η επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΔ θα ήταν η σωστή προσέγγιση», είπε χθες ο Τζον Κίρμπι, έπειτα από παροτρύνσεις Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών να ληφθούν μέτρα εναντίον του θεσμού, όπως είχε γίνει όταν ήταν πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της τότε εισαγγελέως του.

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Τρίτη (28.05.2024) «βαθιά θλίψη» για τους θανάτους Παλαιστινίων αμάχων στον ισραηλινό βομβαρδισμό την Κυριακή στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί ο ισραηλινός στρατός για αυτή που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «σφαγή», τονίζοντας πως θέλει να είναι «ταχεία και διαφανής».

«Θα παρακολουθήσουμε στενά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει «να επιμένει» στις επαφές της με το Ισραήλ «στην υποχρέωσή του να συμμορφώνεται πλήρως προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των επιχειρήσεών του στους αμάχους και να μεγιστοποιήσει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς αυτούς που την έχουν ανάγκη».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξάλλου επανέλαβε την αμερικανική θέση πως το «Ισραήλ έχει το δικαίωμα να καταδιώξει τους τρομοκράτες της Χαμάς που ευθύνονται για εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων, όπως φαίνεται πως ήταν η περίπτωση εδώ, και η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αμάχους στη Γάζα».

Αφότου έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για τον βομβαρδισμό, η Ουάσιγκτον εξέφρασε τις ανησυχίες της στην ισραηλινή κυβέρνηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο στρατός στοχοποίησε και σκότωσε δύο στελέχη της Χαμάς την Κυριακή και μετά το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σάρωσε καταυλισμό παλαιστινίων εκτοπισμένων σε «απόσταση» από την τοποθεσία – στόχο.

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προτού εκφέρουμε κρίση, αυτό μου φαίνεται πρέπον εν αναμονή όλων των στοιχείων», είπε ο Μίλερ.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στο Παρίσι, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, για να διαδηλώσουν εναντίον των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Ράφα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Place de la République, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας, ήταν γεμάτη κόσμο. Στο άγαλμα στο κέντρο της τοποθετήθηκαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό που ανέγραφε «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Κάπου 4.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, κατά υπολογισμούς της αστυνομίας.

Η εβραϊκή γαλλική ένωση για την ειρήνη (UJFP) πρόβαλε το σύνθημα «Εβραίοι και αντισιωνιστές, τασσόμαστε υπέρ ίσων δικαιωμάτων». Συμπαγές πλήθος φώναζε ρυθμικά συνθήματα όπως «Ισραήλ δολοφόνε, Μακρόν συνεργέ», «Είμαστε όλοι τα παιδιά της Γάζας», «το Ισραήλ δολοφονεί τα παιδιά της Παλαιστίνης»…

Λάβαρα της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά), του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (NPA, άκρα αριστερά), του συνδικάτου Εργατική Δύναμη (FO) και της οργάνωσης Παλαιστινιακή Επανάσταση ανέμιζαν πάνω από το πλήθος.

