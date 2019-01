Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι επανεξελέγη σήμερα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, με την εκλογή της να σηματοδοτεί μια ιστορική επιστροφή στην τρίτη σημαντικότερη βαθμίδα ιεραρχίας της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ηλικίας 78 ετών, η βουλευτίνα που εκπροσωπεί το Σαν Φρανσίσκο, εξελέγη πρόεδρος του σώματος, αφού το κόμμα της εξασφάλισε την πλειοψηφία του, στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου.

Είναι η δεύτερη φορά που η Πελόζι αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στη θέση αυτή, υπηρετώντας την από το 2007 έως το 2011, όταν κι επικράτησαν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Η Νάνσι Πελόζι έλαβε 220 ψήφους υπέρ της εκλογής της στη θέση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Κέβιν Μακάρθι συγκέντρωσε 192 ψήφους. Οι υπόλοιπες ψήφοι μοιράστηκαν μεταξύ άλλων υποψηφίων, στο σώμα που απαριθμεί 435 έδρες.

Με την εκλογή της, η Αμερικανίδα πολιτικός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης ενάντια στην ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στη διεξαγωγή εις βάθους ερευνών για τα πεπραγμένα της διοίκησής του, έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία οι Ρεπουμπλικάνοι του έδιναν το πράσινο φως στο να εφαρμόζει τις πολιτικές του.

Η Πελόζι εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1987. Θα ηγείται του σώματος όπου έχουν εκλεγεί 235 Δημοκρατικοί, 199 Ρεπουμπλικάνοι, ενώ η έδρα της Βόρειας Καρολίνας βρίσκεται υπό διεκδίκηση.

Surrounded by children, Nancy Pelosi takes the oath of office for House speaker in the #116thCongress pic.twitter.com/Jk26Xv9ovD

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 3, 2019