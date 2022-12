Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από τη χιονοθύελλα που πλήττει το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, την ώρα που οι πολίτες προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους σε όσο το δυνατόν πιο ομαλούς ρυθμούς, αφού τα καταστήματα τροφίμων άρχισαν να ανοίγουν από χθες (26.12.2022) ώστε να παρέχουν προμήθειες στον κόσμο.

Η χιονοθύελλα συνεχίζεται στις ΗΠΑ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει χάος. Στο Μπάφαλο το χιόνι έχει ξεπεράσει τις 50 ίντσες (1,27 μέτρα) ενώ έχει κοπεί το νερό σε Ατλάντα και Μισισίπι λόγω σπασμένων αγωγών, την ώρα που οι αεροπορικές πτήσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη.

«Εξακολουθεί να χιονίζει. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες», λέει ο μετεωρολόγος Μπομπ Όραβετς. Παράλληλα, το αμερικανικό NBC News μεταδίδει πως μέχρι τις 20:00 της Τρίτης (27.12.2022) έχουν ανακοινωθεί συνολικά 64 νεκροί, οι 28 εκ των οποίων μόνο στο Μπάφαλο.

«Αυτά είναι πιθανότατα τα τελευταία χιόνια», σύμφωνα με τον Όραβετς, ο οποίος διαβεβαιώνει πως η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά: «Από την Πέμπτη θα ανέλθει στους 8°C και το Σάββατο θα φτάσει τους 12°C». Σήμερα εξακολουθούσε να επικρατεί δριμύ ψύχος σε αρκετά σημεία της Νέας Υόρκης, με τον υδράργυρο να δείχνει –2°C.

Μέσα σε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν και επιτήδειοι που χρησιμοποίησαν μέχρι και έλκηθρα για να λεηλατήσουν καταστήματα και περιουσίες.

There’s looting in Buffalo NY b/c it snowed?????? pic.twitter.com/LItUw0T0zJ — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) December 26, 2022

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χιονοθύελλα

Άλλωστε, το δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την «αρκτική εισβολή» που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ. Το Μπάφαλο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία της Νέας Υόρης, βρέθηκε «στο μάτι του κυκλώνα». Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ έκανε λόγο για «επική» κακοκαιρία, χωρίς προηγούμενο εδώ και πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους New York Times, περισσότεροι από 30 θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας έχουν αναφερθεί στις κομητείες Ίρι και Νιαγάρα. Ορισμένα θύματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, άλλοι υπέστησαν έμφραγμα προσπαθώντας να φτυαρίσουν το χιόνι. Η κομητεία Ίρι προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η εξουθένωση από το φτυάρισμα χιονιού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη μέση ή ακόμη και καρδιακή προσβολή.

Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές όπου σημειώθηκαν διακοπές. Υπολογίζεται ότι περίπου 122.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα (έναντι 1,8 εκατ. το Σάββατο), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us. Πάνω από το 72% αυτών εντοπίζονται στο Όρεγκον και στην Καλιφόρνια.

Το τελευταίο βίντεο που έστειλε 22χρονη στους δικούς της

Μια 22χρονη γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου μέσα στο αυτοκίνητό της, στο οποίο εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκε για 18 ώρες μέχρι να βρεθεί η σορός της, την ώρα που επέστρεφε σπίτι της από τη δουλειά στο Μπάφαλο.

Σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, η 22χρονη Ανττέλ Τέιλορ έστειλε ένα τελευταίο βίντεο σε ομαδική συνομιλία στα social media με την οικογένειά της, λέγοντας ότι φοβάται. Μερικές ώρες μετά, οι διασώστες εντόπισαν το άψυχο σώμα της μέσα στο αυτοκίνητό της, κάτω από περίπου 1,5 μέτρο χιονιού.

Περισσότερες από 20.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί – «Ευθύνες» ζητά ο πρόεδρος Μπάιντεν

Περισσότερες από 20.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Σύμφωνα με το FlightAware, μόνο σήμερα τα ξημερώματα είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 2.800 πτήσεις ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις σε άλλες 600 πτήσεις.

Πάνω από το 60% των πτήσεών της για σήμερα ακύρωσε η Southwest Airlines, η οποία αποτελεί και την εταιρεία με τις περισσότερες ακυρώσεις γενικά.

Thousands of flights nationwide have been canceled around the holidays.



Our Administration is working to ensure airlines are held accountable.



If you’ve been affected by cancellations, go to @USDOT’s dashboard to see if you’re entitled to compensation. https://t.co/r0YBCPyKes https://t.co/1ZdqhBOAoL — President Biden (@POTUS) December 27, 2022

«Χιλιάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα έχουν ακυρωθεί κατά τη διάρκεια των εορτών. Η διοίκησή μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα λογοδοτήσουν», έγραψε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν, ζητώντας ευθύνες για τις απανωτές ακυρώσεις λόγω εορτών.