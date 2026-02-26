ΗΠΑ – Ιράν:  Νέες συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη, με φόντο στρατιωτική απειλή

Κρίσιμες και οι σημερινές (26.02.2026) συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ όπου ένας άλλος ένας γύρος – ο τρίτος – ξεκίνησε ξανά στη Γενεύη με τη μεσολάβηση του Ομάν, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν. Με στόχο την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξής τους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποφυγή νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ επανέλαβαν αυτό το μήνα τις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας να άρουν ένα αδιέξοδο δεκαετιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για το οποίο η Ουάσινγκτον, άλλα δυτικά κράτη και το Ισραήλ πιστεύουν πως έχει στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος. Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη με μεσολαβητή και πάλι τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαϊντί.

Προχθές, Τρίτη (24.02.2026), στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ αναφέρθηκε εν συντομία στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως, αν και προτιμά μια λύση μέσω της διπλωματίας, δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Αν και οι συνομιλίες θα επικεντρώσουν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα»το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπισθεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο ούτε καν στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, θα είναι δύσκολο να κάνουμε πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Χθες το βράδυ οι Αραγτσί και Αλμπουσαϊντί συζήτησαν τις προτάσεις που θα διατυπώσει το Ιράν για την επίτευξη μιας συμφωνίας, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στο X από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν. Ο Αλμπουσαϊντί επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα το πρωί με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για να μεταφέρει τις απόψεις του Ιράν και να ακούσει αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, προστίθεται στη δήλωση.