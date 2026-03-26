ΗΠΑ: Ιρανικός πύραυλος περνά ξυστά από την ουρά αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-18

Συνεχίζεται ο κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή για 27η ημέρα. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις στις ΗΠΑ καθημερινά με πυραύλους και drones.

Βίντεο με πύραυλο εδάφους-αέρος από το Ιράν να βρίσκει στόχο την ουρά ενός F/A-18E Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το σύστημα αυτοάμυνας του αεροσκάφους φαίνεται να το έσωσε από το χτύπημα, εκτοξεύοντας φωτοβολίδες την τελευταία στιγμή, καθώς ο πύραυλος πλησίαζε.

Πάντως νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18.

BREAKING: Footage shows a close call as a surface-to-air missile explodes near the tail of a U.S. Navy F/A-18E Super Hornet near Chabahar in southeast Iran. The aircraft's self-protection system appears to have saved it from being hit, deploying flares at the last moment as the… March 26, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπενθύμισε ότι το IRGC ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από την Τσαμπαχάρ χρησιμοποιώντας νέα, προηγμένα συστήματα αεράμυνας, προσθέτοντας: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18.