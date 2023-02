Για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια μια σφοδρή χιονοθύελλα αναμένεται να πλήξει τη δυτική ακτή των ΗΠΑ και συγκεκριμένα περιοχές που δεν έχει χιονίσει για πάνω από 3 δεκαετίες. Πολλοί ήταν αυτοί που έβλεπαν χιόνι για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, η χιονοθύελλα θα προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις που θα συνοδεύονται από πολικές θερμοκρασίες πλήττουν ήδη τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ θα κορυφωθούν το Σάββατο (25.2.2023).

Πλέον το παγωμένο μέτωπο εκτείνεται σε ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, καθώς και στη δυτική επαρχία του Καναδά, τη Βρετανική Κολομβία.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία η χιονοθύελλα θα πνίξει το Λος Άντζελες, την Σάντα Μπάρμπαρα και παρακείμενες περιοχές. Μετεωρολόγος από την Καλιφόρνια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί μας, δεν έχω ξαναδεί προειδοποίηση για χιονοθύελλα».

Σημειώνεται πως ένας πυροσβέστης στο Μίσιγκαν έχασε τη ζωή του όταν άγγιξε κατεστραμμένο ηλεκτρικό καλώδιο, στο Όρεγκον υπήρξε ένας νεκρός από υποθερμία, ενώ στην Καλιφόρνια ένα τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε από ισχυρούς ανέμους και έπεσε σε σπίτι τραυματίζοντας σοβαρά ένα παιδί μόλις ενός έτους.

Το βράδυ της Πέμπτης 750.000 σπίτια μόνο στο Μίσιγκαν, έμειναν χωρίς ρεύμα…

Here’s something we don’t get to see everyday living in the Bay Area: SNOW!!! I just took this video around 5am near the summit of Highway 17 in the Santa Cruz Mountains where thick, fluffy flakes were falling on us and covering cars in the parking lot. ❄️☃️ @abc7newsbayarea pic.twitter.com/Pd788mZTk2