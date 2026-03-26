ΗΠΑ: Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν – Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει

Για 26η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ιράν να «μετρούν» τις δυνάμεις τους και να μεταδίδουν τις επιτυχίες τους από το πεδίο της μάχης.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε την Τετάρτη (25.03.2026) πως από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων παραγωγής drones ή πυραύλων αλλά και των ναυπηγείων του Ιράν.

«Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X εκλεκτός του Τραμπ, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο».

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones που εξαπολύονται από το Ιράν έχουν ξεκινήσει να μειώνονται σταδιακά, συνέχισε ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν έχουν επηρεαστεί οι δυνατότητες της Τεχεράνης, απειλώντας με ισχυρότερα πλήγματα κατά του Ισράηλ και των χώρων του Κόλπου αλλά και με 1 εκατ. άνδρες Ιρανούς που ακόμη, δεν έχουν «μπει» στον πόλεμο

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του.

Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.