ΗΠΑ: Καταβόθρα «κατάπιε» δύο αυτοκίνητα που περίμεναν να ανάψει το φανάρι στη Νεμπράσκα – Δείτε βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου δύο αυτοκίνητα βυθίστηκαν σε μια καταβόθρα ενώ οι οδηγοί περίμεναν σε φανάρι στη Νεμπράσκα την Τρίτη (24.02.2026).

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη δραματική στιγμή που άνοιξε μια καταβόθρα σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στη νοτιοκεντρική Ομάχα της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ, «καταπίνοντας» δύο οχήματα. Ευτυχώς οι οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε μια μοντέρνα περιοχή, όταν ένα SUV και ένα φορτηγάκι που περίμεναν σε ένα φανάρι έπεσαν σε μια τρύπα βάθους αρκετών μέτρων καθώς το οδόστρωμα από κάτω τους ξαφνικά υποχώρησε. Κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε η αστυνομία.

Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να βγει μόνος του από την καταβόθρα και στη συνέχεια να ανέβει στον δρόμο όπου είχαν μαζευτεί άλλοι περαστικοί που τον βοήθησαν και τον οδηγό του SUV να βγει από την τρύπα, ανέφερε η αστυνομία.

«Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που ανέλαβαν δράση και παρείχαν άμεση βοήθεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αστυνομικός Σάρα Μαρτιέ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ομάχα.

Η περιοχή εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στην Ομάχα και προσελκύει κατοίκους σε μια ακμάζουσα περιοχή ψυχαγωγίας που διαθέτει εστιατόρια, καταστήματα λιανικής πώλησης και κινηματογράφο.

Η Υπηρεσία Δημόσιων Έργων της Ομάχα αναφέρει στον ιστότοπό της ότι η καταβόθρα ήταν αποτέλεσμα θραύσης σε αγωγό ύδρευσης.

Η Μητροπολιτική Υπηρεσία Κοινωφελών Υπηρεσιών, η οποία διαχειρίζεται το σύστημα ύδρευσης της πόλης, δεν απάντησε αμέσως σε τηλεφωνήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη ζητώντας σχόλια.