Την πρόθεσή της να ζητήσει την ρωσική υπηκοότητα γνωστοποίησε η Αμερικανίδα Τάρα Ριντ που κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 είχε καταγγείλει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σεξουαλική παρενόχληση συνέβη τη δεκαετία του 1990 όπως ισχυρίστηκε μετά από χρόνια η Ριντ. Η Τάρα Ριντ, 59 ετών σήμερα, εμφανίστηκε σε βίντεο που μετέδωσε το Sputnik στο πλευρό της Ρωσίδας βουλεύτριας Μαρία Μπούτινα, η οποία είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η Ριντ διευκρίνισε ότι πήγε στη Μόσχα ως απλή τουρίστρια, αλλά εκεί ένιωσε «ασφάλεια για πρώτη φορά μετά από καιρό». Αποφάσισε να μείνει στη Ρωσία όταν ένας Ρεπουμπλικάνος πολιτικός της είπε ότι κινδυνεύει.

«Επιθυμώ να ζητήσω τη ρωσική υπηκοότητα» από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε, υποσχόμενη να είναι «καλή πολίτης».

Στις αρχές του 2020 η Ριντ είχε καταγγείλει ότι ο Μπάιντεν, τότε υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, της είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε διάδρομο του Κογκρέσου το 1993 όταν εκείνος ήταν γερουσιαστής και αυτή εργαζόταν για εκείνον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει κατηγορηματικά την κατηγορία. Εξάλλου εμφανίστηκαν πολλές ανακολουθίες στην καταγγελία της Ριντ, για παράδειγμα δεν βρέθηκε η καταγγελία την οποία είπε ότι υπέβαλε στο Κογκρέσο μετά το συμβάν.

