ΗΠΑ: Κρατείται ύποπτος για τους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς ανακοίνωσε ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ως ύποπτος με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπως μετέδωσε το NBC 10 WJAR.

Από τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Μπράουν δυο άτομα έχασαν της ζωή τους, ενώ επτά από τους εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Το Brown, που βρίσκεται στο Κόλετζ Χιλ στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, αποτελείται από εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κοιτώνες.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα. Ο Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα. Αν και οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάλυκες στον τόπο του συμβάντος, προς το παρόν δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, το οποίο δεν έχει βρεθεί.

Video just released of suspected gunman in Brown University mass shooting. pic.twitter.com/bGJW1tqj3v
December 14, 2025

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.