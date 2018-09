ΗΠΑ: «Μπαράζ» πυροβολισμών στο Σινσινάτι – 4 νεκροί και 2 τραυματίες – video

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ατόμων σε τράπεζα της πόλης σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, ενώ και ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι δέχτηκαν πυρά. Τους φόβους ήρθε να επιβεβαιώσει επίσημα η αστυνομία που έκανε λόγο για 3 νεκρούς και 2 τραυματίες.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 Σεπτεμβρίου 2018