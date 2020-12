ΗΠΑ: Μυστήριο με τον θάνατο πέντε γυναικών σε σπίτι στο Αρκάνσας ανήμερα τα Χριστούγεννα (pic, vid)

Μυστήριο καλύπτει το θάνατο πέντε γυναικών σε ένα σπίτι στο βορειοδυτικό Αρκάνσας των ΗΠΑ ανήμερα τα Χριστούγεννα. Οι ηλικίες των θυμάτων ήταν μεταξύ 8 και 50 ετών και πρόκειται για μια «σπάνια περίπτωση» σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σπίτι της φρίκης ύστερα από τηλεφώνημα που δέχθηκε στις 17:00 την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου. Οι πέντε γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές ήταν μεταξύ 8 και 50 ετών. Όπως αναφέρει η The Sun, οι τέσσερις από αυτές ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, μητέρας και τρεις κόρες. Η άλλη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή ήταν φίλη της μητέρας των τριών κοριτσιών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Shane Jones, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι ο ύποπτος πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των νεκρών. «Είναι σπάνια περίπτωση», είπε, αναφερόμενος στην υπόθεση και πρόσθεσε: «Ας προσευχόμαστε για μια οικογένεια που έχει καταστραφεί».

«Αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινωνία», ανέφερε σε δήλωσή του ο σερίφης.

