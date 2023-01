Στη Χαβάη των ΗΠΑ εμφανίστηκε στον ουρανό ένα περίεργο φαινόμενο με ένα παράξενο μυστηριώδες «γαλάζιο σπιράλ» και όπως είναι φυσικό το μυαλό των περισσοτέρων από όσους μπόρεσαν να το δουν, πήγε πρώτα στους… εξωγήινους.

Είναι λογικό βέβαια, η πρώτη σκέψη όσων είδαν το μυστηριώδες «γαλάζιο σπιράλ» στον ουρανό της Χαβάης στις ΗΠΑ να πήγαινε σε κάποιο UFO και σε κάποια επίσκεψη από εξωγήινο πολιτισμό, διότι τέτοια φαινόμενα εκεί παραπέμπουν αρχικά. Κάποιοι άλλοι πιο ορθολογιστές μάλλον θα σκέφτηκαν ότι επρόκειτο για κάποιο πυροτέχνημα ή κάποιον πύραυλο. Τελικά όσοι σκέφτηκαν ότι μάλλον η εμφάνιση του σπιράλ έχει να κάνει με την πτήση κάποιου πυραύλου, έπεσαν μέσα, διότι επρόκειτο για πύραυλο της SpaceX.

Το γαλάζιο σπειροειδές φως που εντοπίστηκε από το ιαπωνικό τηλεσκόπιο Σουμπαρού να περιστρέφεται για ένα διάστημα και μετά να εξαφανίζεται στο Μάουνα Κέα της Χαβάης στις ΗΠΑ, έχει να κάνει με έναν πύραυλο της SpaceX, που ίδρυσε ο Αμερικανός μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ.

Το χρονικό του περίεργου φαινομένου και η εξήγηση

Η Σουμπαρού-Ασάχι Σταρ Κάμερα, την οποία χρησιμοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας, κατέγραψε το σπιράλ πάνω από το παρατηρητήριο στην κορυφή του βουνού Μάουνα Κέα στη Χαβάη των ΗΠΑ στις 18 Ιανουαρίου 2023.

Οι επιστήμονες του ιαπωνικού Αστεροσκοπείου ανέβασαν ποστ στο Twitter για το παράξενο φαινόμενο, εξηγώντας τι προκάλεσε το σπιράλ και απογοήτευσαν τους συνωμοσιολόγους και τους φαν των εξωγήινων.

«Η σπείρα φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου από την εταιρεία SpaceX», έγραψε στο Twitter το προσωπικό του Αστεροσκοπείου, σύμφωνα με το Forbes.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e