ΗΠΑ: Νεκρός από πυροβολισμούς ο stand up κωμικός Reggie Carroll – Συνελήφθη ένας ύποπτος για την δολοφονία

Ο κωμικός Reginald «Reggie» Carroll, με έδρα τη Βαλτιμόρη, πέθανε αφού δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς στο Μισισίπι, σύμφωνα με την αστυνομία του Southaven των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή Burton Lane, όπου βρήκαν ένα θύμα με τραύματα από πυροβολισμό. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης που έγιναν στο νοσοκομείο Regional One Health του Μέμφις, ο 52χρονος κωμικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές ανέφεραν σε δήλωση που μοιράστηκαν στα social media ότι κλήθηκαν στην οδό Μπέρτον Λέιν της πόλης μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στον τόπο του συμβάντος, οι αρχές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί και το ιατρικό προσωπικό «εφάρμοσαν τεχνικές διάσωσης, αλλά το άτομο υπέκυψε στα τραύματά του».

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σάουθεϊβεν ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση και έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Carroll. Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό, που έλαβε χώρα την Τετάρτη (20.08.2025), έδειχναν ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση και έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Reginald Carroll. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του κ. Carroll», πρόσθεσε η αστυνομία σε ενημέρωση. «Ευχαριστούμε την κοινότητα για την υπομονή και την κατανόησή της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reggie Carroll (@comedianreggiecarroll)

Ο Reggie Carroll, γνωστός ως «The Knockout King of Comedy», είχε αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις παραστάσεις του σε όλες τις ΗΠΑ. Είχε επίσης εμφανιστεί σε τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Showtime at the Apollo και το The Parkers, σύμφωνα με το IMDb.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boo Heff (@comedianbookapone1199)

Η βραβευμένη με Όσκαρ κωμικός Mo’Nique, φίλη και συνάδελφός του, τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον «αδελφό στην κωμωδία».

«Αυτός είναι ο λόγος που λέω πάντα: να φέρεστε στους ανθρώπους με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν θα τους ξαναδείτε. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε με τον Reggie ήταν υπέροχη περιοδεύοντας μαζί, στο δρόμο μαζί, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δεν έχω θλιμμένα δάκρυα, γιατί όλες οι στιγμές μας ήταν καταπληκτικές», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Humor Mill (@humor_mill)

Ο αδελφός του, Jonathan Carroll, ευχαρίστησε συγγενείς και φίλους για τη στήριξή τους, ανακοινώνοντας τον τραγικό χαμό του.