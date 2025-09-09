Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Ο φόνος μιας Ουκρανής πρόσφυγα αναζωπυρώνει την εκστρατεία ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται το δράμα μιας νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, για να δικαιολογήσει την επέκταση της πολιτικής του για την ασφάλεια σε μεγάλες πόλεις
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ένα φρικιαστικό έγκλημα που μετατράπηκε σε πολιτική υπόθεση στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τη Δευτέρα (08.09.2025) τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα, 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε τρένο στην πόλη Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, στις 22 Αυγούστου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε αμέσως την υπόθεση για να καταγγείλει την «αποτυχία» των τοπικών αρχών και να αναζωπυρώσει το σχέδιό του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε μητροπόλεις των ΗΠΑ που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο. «Όταν έχουμε φρικτούς φόνους, πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες», τόνισε από την Ουάσινγκτον, στέλνοντας παράλληλα «τη σκέψη» του στην οικογένεια του θύματος.

Οι εικόνες της επίθεσης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο από τη δημοτική εταιρεία συγκοινωνιών, σόκαραν την κοινή γνώμη: φαίνεται ένας άνδρας να κρατά μαχαίρι και να καταφέρει πολλαπλές θανατηφόρες μαχαιριές στην ανυποψίαστη νεαρή γυναίκα:

Ο φερόμενος δράστης, Ντεκάρλος Μπράουν, 34 ετών, με βαρύ ποινικό μητρώο, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Δικαστής διέταξε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για 60 ημέρες, λόγω προηγούμενων ενδείξεων ψυχικής αστάθειας.

Ένα έγκλημα στην καρδιά της πολιτικής αντιπαράθεσης

Για τον Τραμπ και τους συμμάχους του, ο φόνος αυτός αποτελεί απόδειξη της «ανασφάλειας» που επικρατεί στις πόλεις των Δημοκρατικών. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι κατηγόρησε τις αρχές της Σάρλοτ ότι «απέτυχαν να προστατεύσουν» τη Ζαρούτσκα, αφήνοντας τον ύποπτο εκτός φυλακής. Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ ζήτησε ακόμα πιο σκληρά μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, η Δημοκρατική δήμαρχος της Σάρλοτ, Βι Λάιλς, εξέφρασε τη θλίψη της και χαρακτήρισε τον φόνο «τραγική αποτυχία του δικαστικού συστήματος». Δεσμεύτηκε να ενισχύσει την παρουσία της αστυνομίας στα μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, τα ομοσπονδιακά στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Σικάγο, αν και οι δύο πόλεις εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε σχέση με τη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες.

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε φτάσει στις ΗΠΑ πριν από τρία χρόνια με την οικογένειά της από την Ουκρανία. Ονειρευόταν να γίνει βοηθός κτηνιάτρου, ενώ οι δικοί της τη θυμούνται ως μια «ταλαντούχα και παθιασμένη καλλιτέχνη». Το όνομά της βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολιτικής διαμάχης που ξεπερνά την προσωπική της τραγωδία.

