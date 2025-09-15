ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο – Κόντρα με τη δήμαρχο για την ICE

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε και πάλι τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα (15.09.2025) ότι θέλει να θέσει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπό πλήρη έλεγχο του Λευκού Οίκου. Αιτία ήταν η απόφαση της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ να διακόψει κάθε συνεργασία με την ICE, την ομοσπονδιακή υπηρεσία υπεύθυνη για τη μετανάστευση και τις απελάσεις.

Η διαμάχη αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών για άτομα που ζουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η έλλειψη συνεργασίας αποδυναμώνει την εθνική ασφάλεια. Για τους αντιπάλους του όμως, η προεδρική απειλή υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες και συνιστά προσπάθεια ενίσχυσης της εξουσίας του στην Ουάσινγκτον, που διοικείται από τους Δημοκρατικούς.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται μετά από ένα ήδη τεταμένο καλοκαίρι. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε αναπτύξει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον για να «αποκαταστήσει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις, με τους αντιπάλους του να μιλούν για αυταρχική εκτροπή.

Ο Τραμπ επικαλείται επιτυχία στην ασφάλεια

Στο δίκτυό του Truth Social, ο Τραμπ πανηγύρισε: «Σε λίγες μόλις εβδομάδες, η πόλη άλλαξε πλήρως… ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες», έγραψε με κεφαλαία, μιλώντας για μια πρωτεύουσα «σε πλήρη άνθηση» χάρη στη δική του παρέμβαση.

Πέρα από το ζήτημα της ασφάλειας, η υπόθεση παίρνει έντονη πολιτική διάσταση. Ο Τραμπ κατηγορεί τους «Δημοκρατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι ώθησαν τη Μπάουζερ να στραφεί κατά της ICE. Καταγγέλλει μια κομματική στρατηγική που, όπως λέει, στοχεύει να εμποδίσει την ομοσπονδιακή δράση και να τον αποδυναμώσει.

Το ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς της Περιφέρειας της Κολούμπια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες όπου η Εθνοφρουρά υπάγεται στους κυβερνήτες, στην Ουάσινγκτον λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο. Αυτή η αρμοδιότητα δίνει στον Τραμπ εξαιρετικό περιθώριο ελέγχου της ασφάλειας της πρωτεύουσας — και τροφοδοτεί τις επικρίσεις όσων τον κατηγορούν για κατάχρηση εξουσίας.

Μέχρι στιγμής, η δήμαρχος Μπάουζερ δεν έχει απαντήσει άμεσα στις απειλές του προέδρου. Όμως η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών καταγγέλλει ήδη «εργαλειοποίηση» της ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς.