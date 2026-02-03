ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του

Για τη δολοφονία της συζύγου του, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025, συνελήφθη και κατηγορείται ο Γουίλιαμ Στίβενσον, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Ο 77χρονος τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα (02.02.2026) και αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού για τη δολοφονία της συζύγου του, Λίντα, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι τους στο Wilmington του Delaware των ΗΠΑ, στις 28 Δεκεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος πλέον Στίβενσον, υπήρξε παντρεμένος με την Τζιλ Τρέισι Τζέικομπς – γνωστή ως Τζιλ Μπάιντε, σύζυγος του Τζο Μπάιντεν – από τον Φεβρουάριο του 1970 έως τον Μάιο του 1975.

Παντρεύτηκαν όταν η Τζιλ ήταν 18 ετών και φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Delaware, ενώ ο Γουίλιαμ Στίβενσον ήταν 23 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 1975, μετά το οποίο η Τζιλ παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν τότε γερουσιαστής του Ντελαγουέρ.

Ο Στίβενστον είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του κλαμπ The Stone Balloon στο Νιούαρκ, το οποίο φιλοξένησε ροκ συγκροτήματα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν & The E Street Band έως τον Τζορτζ Θόρογκουντ και τους Cheap Trick.

Σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για οικογενειακή διαμάχη όταν βρήκαν την 64χρονη Λίντα αναίσθητη στο σαλόνι της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, αλλά παρά τις προσπάθειές τους, η Λίντα Στίβενσον αργότερα κηρύχθηκε νεκρή. Μετά από εκτενή έρευνα που διήρκεσε εβδομάδες, τη Δευτέρα ο Στίβενσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού.

Μάλιστα, ο 77χρονος μεταφέρθηκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Χάουαρντ Γιανγκ, αφού δεν κατάφερε να καταβάλει την εγγύηση των 500.000 δολαρίων που του επιβλήθηκε.

Η Linda Stevenson ήταν μητέρα και γιαγιά που είχε πρόσφατα ιδρύσει μια λογιστική επιχείρηση, την BMB Bookkeeping. Ήταν οπαδός των Eagles και «θα μείνει στη μνήμη ως επίμονη, καλοκάγαθη και άκρως πιστή», σύμφωνα με τη νεκρολογία της. Ο σύζυγός της δεν αναφέρθηκε στη νεκρολογία της τον περασμένο μήνα.