ΗΠΑ: Ο στρατός ετοιμάζεται να κάνει ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν, λένε αξιωματούχοι στην WSJ

Ο αμερικανικός στρατός θα καταδιώξει πλοία σε όλο τον κόσμο που βοηθούν το Ιράν, καθώς εντείνει τον οικονομική πίεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν με την ονομασία «Οικονομική Οργή».

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να κάνει ρεσάλτο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, αναφέρει η Wall Street Journal σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, επεκτείνοντας τη ναυτική του καταστολή πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σχεδιασμός έρχεται καθώς ο ιρανικός στρατός συνεχίζει να σφίγγει τον έλεγχο του στα Στενά του Ορμούζ, επιτιθέμενος σε πολλά εμπορικά πλοία το Σάββατο (18.04.2026), καθώς δήλωσε ότι η πλωτή οδός «ελέγχεται αυστηρά» από το Ιράν.

Οι εξελίξεις οδήγησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες σε αναταραχή μια ημέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά ήταν πλήρως ανοιχτό στην εμπορική κυκλοφορία – μια ανακοίνωση που χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.