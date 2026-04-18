Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν μπορείτε να μας εκβιάσετε» – Πυραυλικές επιθέσεις σε πλοία

Την ενίσχυση του ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (18.04.2026) το Ιράν, προειδοποιώντας το ναυτικό ότι η μεγάλης σημασίας ενεργειακή οδός έκλεισε εκ νέου, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να εκβιάζει τις ΗΠΑ κλείνοντας τη θαλάσσια οδό.

Το Ιράν δήλωσε ότι ανταποκρίνεται στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «παραβίαση της εκεχειρίας», ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να επιφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Πηγές του ναυτιλιακού κλάδου ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο πλοία δήλωσαν ότι δέχθηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό.

Στη Βομβάη, πηγή της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η Ινδία κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο υπό ινδική σημαία που μετέφερε αργό πετρέλαιο, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το στενό.

Τα νέα σκληρά μηνύματα της Τεχεράνης προκάλεσαν νέα αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο να παραμείνουν αποκλεισμένες οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του στενού, ακριβώς τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εξετάζει αν θα παρατείνει την εκεχειρία.

Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ όπως κάνει εδώ και χρόνια. «Το Ιράν δεν μπορούσε να μας εκβιάσει», είπε.

Τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ από το νέο κλείσιμο τους

Το Axios ανέφερε, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι μέχρι στιγμής σήμερα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Τουλάχιστον ένα πλοίο χτυπήθηκε και υπέστη κάποιες ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων της Βρετανίας υπέβαλε αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα εναντίον ενός πλοίου στο στενό.

Έγιναν επίσης αναφορές για ένα περιστατικό τρία ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν στις 3:08 μ.μ. ώρα Ελλάδας, όπου ο πλοίαρχος ενός κρουαζιερόπλοιου είδε ένα παφλασμό στα νερά κοντά στο σκάφος του, όπως ανέφερε. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση του UKMTO ότι ένα φορτηγό πλοίο είχε δεχτεί επίθεση στο στενό