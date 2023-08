Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση του βιαστή Νεγκάσι Ζουμπέρι, ο οποίος φέρεται να είχε απαγάγει μια γυναίκα, να την κρατούσε φυλακισμένη σε αυτοσχέδιο κελί που είχε φτιάξει στο σπίτι του στο Όρεγκον και να την κακοποιούσε σεξουαλικά.

Εκείνο όμως, που είναι επίσης ανατριχιαστικό είναι οι σημειώσεις που κρατούσε ο βιαστής του Όρεγκον, καθώς δείχνουν ότι ετοίμαζε κι άλλες τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις και μάλιστα έδειχνε αποφασισμένος να σκοτώσει και τα υποψήφια θύματά του ή είχε κάνει παρόμοιες πράξεις στο παρελθόν και ίσως είχε δολοφονήσει γυναίκες. Οι αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ θεωρούν επίσης ότι η υπόθεση του Όρεγκον δεν ήταν η πρώτη παρόμοια πράξη που έκανε ο Νεγκάσι Ζουμπέρι, καθώς φέρεται να είχε κάνει παρόμοιες πράξεις και σε άλλες πολιτείες.

Τα ΜΜΕ των ΗΠΑ λένε ότι το FBI τον θεωρεί κατά συρροή βιαστή που έδρασε σε πολλές πολιτείες και έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν την δράση του.

Η άκρη του νήματος της υπόθεσης ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2023. Ο βιαστής Νεγκάσι Ζουμπέρι έκλεισε ραντεβού με μια ιερόδουλη στο Σιάτλ. Συναντήθηκαν σε μια ερημική τοποθεσία. Ο 29χρονος από το Όρεγκον των ΗΠΑ, την πλησίασε και της είπε ότι είναι αστυνομικός και θα την συλλάβει. Έβαλε ένα τέιζερ που είχε πάνω του. Εκείνη πάγωσε και τις πέρασε χειροπέδες.

Την έβαλε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του και από το Σιάτλ την μετέφερε στο γκαράζ του σπιτιού του στο Όρεγκον. Εκεί είχε κατασκευάσει ένα αυτοσχέδιο κελί με μεταλλική πόρτα.

Ο βιαστής κακοποίησε σεξουαλικά το θύμα πολλές φορές. Κάποια στιγμή είπε στην γυναίκα ότι έπρεπε να φύγει γιατί έπρεπε να τακτοποιήσει ένα θέμα με κάποια έγγραφα.

Η γυναίκα κοιμήθηκε για κάποιες ώρες. Όταν ξύπνησε άρχισε να σκέφτεται ότι πρέπει να αποδράσει, διότι κινδυνεύει η ζωή της.

Άρχισε να χτυπάει τη μεταλλική πόρτα της αυτοσχέδιας φυλακής της. Κατάλαβε ότι ο βιαστής δεν ήταν εκεί κοντά. Κατόρθωσε να ανοίξει τη μεταλλική πόρτα. Βγαίνοντας από το κελί, είδε το αμάξι του 29χρονου στο γκαράζ. Έψαξε να δει αν είχε μέσα τα κλειδιά. Δεν τα βρήκε. Εντόπισε όμως, ένα όπλο. Το πήρε μαζί της σε περίπτωση που ο βιαστής ήταν εκεί κοντά. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία που άρχισε τις έρευνες για τον εντοπισμό του βιαστή.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε τελικά στο πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος Walmart στη Νεβάδα. Προέβαλλε αντίσταση κατά τη σύλληψη και τραυματίστηκε, αλλά τελικά οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να του περάσουν χειροπέδες.

