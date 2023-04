Οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το περιστατικό με τον 16χρονο μαύρο που δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο χέρι του, επειδή πήγε στο λάθος σπίτι για να παραλάβει τα αδέρφια του. Όλα έγιναν στο Κάνσας Σίτι και οι διαδηλωτές έχουν βγει ξανά στους δρόμους και διαμαρτύρονται για τον τραυματισμό του Ραλφ Γιαρλ.

Οι Αρχές επενέβησαν στο σπίτι στο Κάνσας Σίτι, το βράδυ της Πέμπτης (13.4.2023), καθώς έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον 16χρονο να έχει δεχθεί τους πυροβολισμούς, σε ένα νέο περιστατικό σκληρής βίας που σοκάρει τις ΗΠΑ.

Ο 16χρονος μαύρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι σήμερα, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γονείς του 16χρονου του ζήτησαν να παραλάβει τα αδέρφια του από ένα σπίτι στη διεύθυνση 115th Terrace, όμως εκείνος μπερδεύτηκε και πήγε σε ένα σπίτι στην 115th Street, όπου και δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Ο άνδρας που έμενε εκεί, άνοιξε την πόρτα, είδε τον 16χρονο και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ στο κεφάλι. Όταν έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε άλλον έναν πυροβολισμό και σηκώθηκε και έφυγε. Όμως, χρειάστηκε να ρωτήσει σε τρία διαφορετικά σπίτια πριν τον βοηθήσει κάποιος τελικά.

Ralph Yarl, 16, was shot in the head in Kansas City, Mo., after showing up at the wrong house to pick up one of his siblings, lawyers for his family said. He is alive but has a long recovery ahead, they said.



Kansas City Police Chief Stacey Graves spoke to the media with… pic.twitter.com/lkD5CHqztn — The Washington Post (@washingtonpost) April 17, 2023

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση, όμως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν συμβουλής των εισαγγελέων της κομητείας Κλέι «λόγω της ανάγκης να ληφθεί επίσημη κατάθεση από το θύμα, ιατροδικαστικά στοιχεία και να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες για την παρουσίαση του φακέλου της υπόθεσης».

A massive crowd has amassed in front of the white man's home who attempted to murder 16 year old Black boy Ralph Yarl in Kansas City Missouri pic.twitter.com/f100JlEihV — The Kansas City Defender (@KCDefender) April 16, 2023

Διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις

Η είδηση του πυροβολισμού του Γιαρλ προκάλεσε διαμαρτυρία την Κυριακή στο Κάνσας Σίτι. Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειας του, διαδήλωσαν στην κατοικία όπου βρέθηκε το άτυχο αγόρι.

Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν καθώς φώναζαν «Δικαιοσύνη για τον Ραλφ» και «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία» και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Το να χτυπάς το κουδούνι δεν είναι έγκλημα» και «Ο δράστης πρέπει να εκτίσει την ποινή του», αναφέρει το CNN.

Η υπόθεση προσέλκυσε επίσης την προσοχή σε εθνικό επίπεδο, με διασημότητες και πολιτικούς να απαιτούν τη λήψη μέτρων.

#RalphYarl accidentally rang the door of the wrong house while trying to pick up his siblings. For this, a man shot him in the head. Then shot him a 2nd time as he was on the ground. The man is free and the 16-year-old is fighting for his life in the hospital. This can’t be it. pic.twitter.com/pcs8retddo — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 17, 2023

«Η καρδιά μου ράγισε εντελώς όταν έμαθα ότι αυτός ο πολύτιμος 16χρονος, που χτύπησε κατά λάθος την πόρτα της λάθος διεύθυνσης σε μια προσπάθεια να πάρει τα αδέρφια του, πυροβολήθηκε στο κεφάλι… από έναν άνδρα που δεν τον ήθελε στην ιδιοκτησία του», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Halle Berry.