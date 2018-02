ΗΠΑ: Πανικός στο Μέριλαντ – Απανωτοί πυροβολισμοί έξω από τα γραφεία της NSA – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ, στο Μέριλαντ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του συγκροτήματος της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο επεισόδιο αυτό. Ένας εκπρόσωπος του Φορτ Μιντ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από την Ουάσινγκτον, έκανε λόγο για έναν τραυματία που έχει «μεταφερθεί» από το σημείο, χωρίς να διευκρινίσει το πού. Δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί ή ότι ένα όχημα βρισκόταν στην πύλη της υπηρεσίας.

DEVELOPING: Security incident being investigated after reports of shooting outside National Security Agency (NSA). https://t.co/rnvLPYdHLn – @nbcwashington pic.twitter.com/nJxQnCyiMY — NBC News (@NBCNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE — Tom Lynch (@TomLynch_) 14 Φεβρουαρίου 2018

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε εικόνες όπου διακρίνεται ένα μαύρο αυτοκίνητο σταματημένο πολύ κοντά στην πύλη εισόδου του συγκροτήματος. Οι αερόσακοι του οχήματος έχουν ανοίξει και στο παρμπρίζ του φαίνονται καθαρά τουλάχιστον τρεις τρύπες από σφαίρες.

«The FBI is aware of the incident at Fort Meade and we are sending personnel to respond at this time,» FBI Baltimore says after security incident outside NSA. — NBC News (@NBCNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

#Chopper4 showing bullet holes through windshield of SUV after it crashes into NSA campus entrance, at least one person in custody, possibly another shot, turn on @nbcwashington for updates #breakingnews pic.twitter.com/sNtCaJjIPR — Brad Freitas (@Chopper4Brad) 14 Φεβρουαρίου 2018

Το αυτοκίνητο βρίσκεται στο τέρμα ενός αδιεξόδου, κοντά στην πύλη, με το μπροστινό του μέρος να ακουμπά στα τσιμεντένια προστατευτικά.

Τον Μάρτιο του 2015 δύο άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους από την πολύ καλά φυλασσόμενη πύλη της NSA. Οι φύλακες πυροβόλησαν το όχημα, όταν δεν υπάκουσε στην εντολή τους να σταματήσει, σκοτώνοντας έναν από τους επιβάτες. Τότε, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιβάτες του αυτοκινήτου πιθανότατα έστριψαν σε λάθος δρόμο γιατί ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.ς.