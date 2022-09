Εγκεφαλικό την ώρα που παρουσίαζε ζωντανή εκπομπή έπαθε μια παρουσιάστρια στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Το βίντεο με την παρουσιάστρια να χάνει τα λόγια κάνει έκτοτε τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ειδήσεων, Τζούλι Τσιν, στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ άρχισε να παθαίνει εγκεφαλικό on air. Εκείνη την ώρα μιλούσε για την ακύρωση της εκτόξευσης του Artemis-I της NASA, ψάχνοντας απελπισμένα να βρει τις σωστές λέξεις.

Στο βίντεο φαίνεται η Τσιν να τραυλίζει και να προσπαθεί να διαβάσει το ρεπορτάζ, σύντομα όμως κατάλαβε ότι αυτό ήταν ανέφικτο. «Συγγνώμη, κάτι συμβαίνει με μένα σήμερα το πρωί και ζητώ συγγνώμη από όλους» είπε και έδωσε το λόγο στην μετεωρολόγο των ειδήσεων.

Η μετεωρολόγος ακούγεται να λέει: «Τζούλι, σε αγαπάμε τόσο πολύ, σε αγαπάμε πολύ… Όλοι έχουμε τέτοιες μέρες».

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf