ΗΠΑ: Πολέμιοι της οπλοκατοχής μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι οι Ρεπουμπλικανοί, υπέρμαχοι τώρα οι Δημοκρατικοί

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το Σάββατο (24.01.2026), πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση δικαιολόγησε τον θάνατό του λόγω του γεγονότος ότι οπλοφορούσε, ένα επιχείρημα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την αντιπολίτευση και τις ενώσεις που προασπίζονται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Σε σημείο που μετά το τραγικό περιστατικό στη Μινεάπολη αντιστράφηκε η «παραδοσιακή» δημόσια αντιπαράθεση, μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που συνήθως υπερασπίζονται αυτό το δικαίωμα, και των Δημοκρατικών που τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσαν να επιβάλουν περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Στις ΗΠΑ, η Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος ορίζει ότι «το δικαίωμα του λαού να κατέχει και να φέρει όπλα δεν πρέπει να παραβιάζεται».

Εδώ και δεκαετίες, το δικαίωμα αυτό αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στην αμερικανική κοινωνία η οποία έχει σημαδευτεί, όπως κανένα άλλο ανεπτυγμένο έθνος στον κόσμο, από τραγωδίες με πυροβόλα όπλα.

Κατ’ επανάληψη, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επικυρώσει το δικαίωμα να φέρει κανείς όπλα σε δημόσιους χώρους. Το 2023, σχεδόν ένας στους τρεις Αμερικανούς δήλωνε ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο, σε μια έρευνα του Pew Research Center.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άλεξ Πρέτι: οπλοφορούσε νομίμως, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολις, τον Μπράιαν Ο’Χάρα, ο οποίος διευκρίνισε επίσης ότι ο νοσηλευτής δεν είχε ποινικό μητρώο.

Όμως για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε τη στιγμή των γεγονότων δικαιολογεί τις ενέργειες των πρακτόρων της συνοριοφυλακής, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην πόλη για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης.

Πολύ γρήγορα μετά το γεγονός, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός όπλου, υποστηρίζοντας ότι είναι αυτό που βρέθηκε πάνω στον Πρέτι.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, υψηλόβαθμο στέλεχος της συνοριοφυλακής, είπε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι ο νοσηλευτής «φαίνεται ότι ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή και να σφαγιάσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης».

«Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεστε με όπλα» σε μια διαδήλωση, υποστήριξε επίσης ήμερα στο Fox News η υπουργός Κρίστι Νόεμ.

Στο ίδιο κανάλι, ο αρχηγός του FBI και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ εκτίμησε ότι «κανείς άνθρωπος που θέλει να θεωρείται φιλειρηνικός δεν πάει σε διαδήλωση με γεμάτο όπλο και δύο γεμιστήρες. Αυτή δεν ήταν μια ειρηνική διαδήλωση».

Ο Μπιλ Ισάιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «αν πλησιάσετε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κρατώντας όπλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι θα έχουν νόμιμο λόγο να σας σκοτώσουν».

«Δικαίωμα εκ Θεού»

Δηλώσεις που καταδικάστηκαν από πολλές ενώσεις υπέρ της οπλοκατοχής, όπως από την Guns Owners of America («Ιδιοκτήτες Όπλων της Αμερικής») που απέρριψε την ιδέα ότι οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να πυροβολούν όσους οπλοφορούν νομίμως.

«Η Δεύτερη Τροπολογία προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα ενώ διαδηλώνουν – ένα δικαίωμα που δεν πρέπει να καταστρατηγείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», πρόσθεσε η GOA.

Η National Rifle Association («Εθνική Ένωση Όπλων» NRA) χαρακτήρισε «επικίνδυνες και λανθασμένες» τις δηλώσεις του εισαγγελέα Ισάιλι. «Οι υπεύθυνες δημόσιες φωνές θα έπρεπε να περιμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας αντί να γενικεύουν και να σπιλώνουν νομοταγείς πολίτες», υπογράμμισε το πανίσχυρο λόμπι.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τόμας Μάσι, ένας από τους ελάχιστους που ασκεί κριτική στον Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Το να φέρεις όπλο δεν είναι θανατική καταδίκη. Είναι δικαίωμα εκ Θεού, συνταγματικά κατοχυρωμένο».

Στους Δημοκρατικούς, ορισμένοι επέκριναν δριμύτατα τη στάση της κυβέρνησης. Σε αλλεπάλληλες, πανομοιότυπες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ απάντησε στους διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους που δικαιολογούσαν τις ενέργειες των πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν πιστεύει στη Δεύτερη Τροπολογία. Είναι καλό να το ξέρουμε».