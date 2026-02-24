ΗΠΑ: Πρώην εκπαιδευτής χαρακτηρίζει «δυσλειτουργική» την εκπαίδευση της ICE

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) είναι «ανεπαρκές, ελαττωματικό και δυσλειτουργικό», δήλωσε χθες ο Ράιαν Σουάνκ, δικηγόρος και πρώην εκπαιδευτής της υπηρεσίας, σε φόρουμ του Κογκρέσου που οργάνωσαν Δημοκρατικοί βουλευτές.

Ο Σουάνκ, ο οποίος παραιτήθηκε από την υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στις 13 Φεβρουαρίου, προειδοποίησε ότι χωρίς ριζικές αλλαγές χιλιάδες νεοσύλλεκτοι θα αποχωρούν από την εκπαίδευση χωρίς επαρκή γνώση των συνταγματικών τους καθηκόντων, των ορίων της εξουσίας τους και της νόμιμης συμπεριφοράς όταν λαμβάνουν εντολές.

Κατά την κατάθεσή του είπε πως έλαβε μυστικές εντολές να διδάσκει πρακτικές που παραβιάζουν το Σύνταγμα, όπως είσοδος σε σπίτια χωρίς δικαστικό ένταλμα, και ότι ποτέ πριν δεν του είχε δοθεί τόσο ξεκάθαρα παράνομη οδηγία.

Επίσης κατήγγειλε ότι η ICE μείωσε κατά 240 ώρες πρόγραμμα 584 ωρών, κατάργησε μαθήματα για το Σύνταγμα, το νομικό πλαίσιο, τον χειρισμό όπλων, τη χρήση βίας και τα όρια εξουσίας των πρακτόρων.

Σύμφωνα με τον Σουάνκ, το κενό αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένοπλοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι πράκτορες να επιχειρούν σε πόλεις όπως η Μινεάπολη με ελάχιστη εποπτεία – ένα ζήτημα που ήρθε στο προσκήνιο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE τον Ιανουάριο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη δυσπιστία του κοινού απέναντι στις βίαιες πρακτικές της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές δηλώνουν ότι δεν θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χωρίς συμφωνίες για μεταρρυθμίσεις στην ICE, μεταξύ άλλων σχετικά με τη δυνατότητα των πρακτόρων να καλύπτουν το πρόσωπό τους.

Το υπουργείο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν ισχύει η μείωση της εκπαίδευσης των νεοσύλλεκτων.